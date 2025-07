Giải Pickleball Công An Nhân Dân 2025 Thời gian thi đấu: 18 - 20/7/2025 Địa điểm thi đấu: Cụm sân U.S Pickleball, số 70 Đ.An Dương, P.Yên Phụ, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội. Nội dung thi đấu: Hạng Phong trào (Dành cho các cán bộ, chiến sĩ các đơn vị công an từ Huế trở ra Bắc): Đôi nam | đôi nữ | đôi nam nữ | đôi nam lãnh đạo/cán bộ | đôi nam nữ lãnh đạo/cán bộ. Hạng Mở rộng (Dành cho các VĐV có trình độ từ các địa phương, ngành, CLB Pickleball trên toàn quốc): Đôi nam | đôi nữ | đôi nam nữ. Cơ cấu giải thưởng: Tổng giá trị giải thưởng lên tới 1 tỷ đồng. Cúp, huy chương, hiện vật và tiền thưởng cho các VĐV đạt giải. Nội dung phong trào: Giải nhất 20.000.000đ, giải nhì 15.000.000đ, giải ba 10.000.000đ Nội dung mở rộng: Giải nhất 40.000.000đ, giải nhì 20.000.000đ, giải ba 10.000.000đ Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/GiaiPickleballCAND