Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) chủ trì, phối hợp UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức.

Năm 2025, Việt Nam ghi dấu ấn khi tăng 8 bậc, đứng thứ 46 thế giới trong bảng xếp hạng hạnh phúc. Đây không chỉ là một con số thống kê, mà còn phản ánh năng lượng tích cực trong đời sống xã hội, những chính sách hướng tới con người và khát vọng xây dựng một đất nước công bằng, ấm no, giàu yêu thương.

Không gian “Vietnam Happy Fest 2025” được bố trí dọc các tuyến phố Lê Thái Tổ - Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng - Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Người tham dự sẽ trải nghiệm 13 điểm trên “con đường hạnh phúc” với nhiều hoạt động như: triển lãm Việt Nam hạnh phúc; không gian tương tác số hóa; photobooth và trưng bày nghệ thuật; cây hạnh phúc – nơi gửi gắm điều ước; workshop lăng kính hạnh phúc...

Một trong các tác phẩm đạt giải cuộc thi ảnh, video "Việt Nam hạnh phúc - Happy Việt Nam 2024".

Ảnh: BTC

Một trong những điểm nhấn của ngày hội là lễ cưới tập thể của 80 cặp đôi với chủ đề “Ngày chung đôi - Yêu là hạnh phúc” diễn ra ngày 6/12. Đây không chỉ là sự kiện dành cho các cặp đôi trẻ, mà còn tôn vinh những đôi vợ chồng đã gắn bó hàng chục năm - những minh chứng đẹp đẽ cho sự bền chặt và thấu hiểu trong tình yêu.

Ngày 7/12, lễ diễu hành Việt phục “Bách hoa bộ hành” quy tụ khoảng 800 người tham gia, tạo nên không gian văn hóa truyền thống rực rỡ và đầy tự hào.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có Lễ trao giải Giải thưởng Truyền thông về Quyền con người “Việt Nam Hạnh phúc - Happy Vietnam 2025”, cùng các đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ như Bùi Công Nam, Lâm Bảo Ngọc, Erik...

Ông Phạm Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ VH-TT&DL) - cho biết, sự kiện năm nay dự kiến thu hút 200.000 - 300.000 người dân, du khách tham dự trực tiếp và hàng triệu lượt tương tác trên không gian mạng.

“Ban tổ chức kỳ vọng 'Vietnam Happy Fest' sẽ trở thành dấu ấn văn hóa thường niên, đưa Việt Nam trở thành điểm đến của sự bình yên và nhân văn trong mắt bạn bè quốc tế”, ông Phạm Anh Tuấn chia sẻ.