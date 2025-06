Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hồng Thanh- quyền Chủ tịch UBND tỉnh và ông Võ Đức Trong- Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị

Theo Đề án hợp nhất Đảng bộ tỉnh Tây Ninh và Đảng bộ tỉnh Long An, sẽ thành lập Đảng bộ tỉnh Tây Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ tỉnh Tây Ninh và Đảng bộ tỉnh Long An. Nơi đặt trung tâm chính trị - hành chính tại TP. Tân An (hiện là trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh Long An).

Đảng bộ tỉnh Tây Ninh có 101 tổ chức đảng trực thuộc, gồm: Đảng bộ xã, phường; Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh; Đảng bộ UBND tỉnh; Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh; Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tổng số đảng viên 94.306.

Hội nghị thống nhất nhập nguyên trạng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tỉnh uỷ của 2 tỉnh có cùng chức năng, nhiệm vụ, gồm 5 cơ quan tham mưu, giúp việc, 2 đơn vị sự nghiệp công lập và 2 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước;

Thành lập tỉnh Tây Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở hợp nhất tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An. Đơn vị hành chính cấp tỉnh là Tây Ninh, có diện tích tự nhiên 8.536,5 km2, quy mô dân số 3.288.307 người; 96 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc (gồm 14 phường và 82 xã), trong đó có 19 xã biên giới giáp Campuchia.

Về tổ chức của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, tỉnh sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh để hiệp thương cử ra Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, gồm 90-120 uỷ viên, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh gồm 7-9 người. Cơ cấu tổ chức thực hiện theo Đề án của Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Cơ cấu tổ chức chính quyền địa phương, cơ bản giữ nguyên mô hình tổ chức chính quyền địa phương cấp tỉnh như hiện nay. HĐND tỉnh có 3 Ban (Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hoá - Xã hội) và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. UBND tỉnh có 14 cơ quan chuyên môn; 2 tổ chức khác trực thuộc (Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh); 11 đơn vị sự nghiệp công lập; 5 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, 12 doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước; các tổ chức hội quần chúng, quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong tỉnh.

Giám đốc Sở Tài chính cho biết, theo Nghị quyết số 248/NQ-HĐND ngày 28.4.2025 của HĐND tỉnh, tổng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương khoảng 20.850 tỷ đồng, trong đó: ngân sách cấp tỉnh khoảng 16.339 tỷ đồng và ngân sách cấp huyện khoảng 4.511 tỷ đồng.

Sở Tài chính đề xuất điều chỉnh, bổ sung tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương. Điều chỉnh tăng 225,84 tỷ đồng cho 5 dự án, mục tiêu thuộc 4 lĩnh vực đã có trong danh mục trung hạn.Nguyên nhân, bổ sung vốn để triển khai thực hiện dự án theo tiến độ được duyệt, bổ sung cho chính sách khác theo kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành.

Sở Tài chính cũng đề xuất bổ sung 3 dự án động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 để triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng ngay trong năm 2025, với nhu cầu vốn 800 tỷ đồng;

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, việc hợp nhất hai tỉnh thành một đơn vị hành chính mới, không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn góp phần phát huy lợi thế của từng địa phương, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giảm số lượng đơn vị hành chính cấp xã hiện nay theo tỷ lệ chung cả nước, bảo đảm các tiêu chí theo quy định của Trung ương, bảo đảm gần dân, sát dân, thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, giải quyết các thủ tục hành chính và đời sống.

Đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 58

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND đề nghị các ban Đảng, sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội rà soát lại các nội dung còn tồn đọng để giải quyết dứt điểm trước khi hợp nhất 2 tỉnh Tây Ninh và Long An; chủ động phối hợp với tỉnh Long An rà soát lại nhân sự lãnh đạo các sở, ngành thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý, cũng như lãnh đạo các phòng trực thuộc để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ sau hợp nhất; hoàn thành Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự của Thanh tra tỉnh để thông qua HĐND tỉnh, chuẩn bị sáp nhập cơ quan Báo Tây Ninh và Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh…

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các huyện cố gắng thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trước khi kết thúc hoạt động. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hoàn chỉnh lại tất cả các nội dung kết thúc huyện cũ, kết thúc xã cũ, thành lập Đảng bộ xã mới, chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra… các nội dung này phải bảo đảm quy định. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo cho 6 xã mới thực hiện việc vận hành thử dự kiến trước ngày 25.6 gồm: Tân Ninh, Gò Dầu, Tân Châu, Dương Minh Châu, Tân Biên và Bến Cầu. Trên cơ sở vận hành thử để rút kinh nghiệm thực hiện trong thời gian tới.

Các xã mới phải chủ động khảo sát cơ sở vật chất, linh động trong việc bố trí nơi làm việc của cán bộ, công chức, không nhất thiết hoạt động ở một trụ sở mà có thể hai trụ sở làm việc, trên tinh thần không bỏ trống địa bàn, tránh lãnh phí cơ sở vật chất; các xã mới phải chủ động, khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị cho văn kiện Đại hội của Đảng bộ; rà soát, quản lý tài sản công bảo đảm hiệu quả, không gây thất thoát, lãng phí.

Nguyễn Thế