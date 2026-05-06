Ngày 6/5, một lãnh đạo UBND xã Krông Búk cho biết trên địa bàn đã xảy ra sự việc rạp cưới bất ngờ đổ sập khiến 3 người bị thương nhẹ.

Theo thông tin ban đầu, chiều 5/5, một gia đình tại thôn Tân Lập, xã Krông Búk, tổ chức tiệc chiêu đãi trước ngày cưới cho con trai. Buổi tiệc có đông đảo người thân và hàng xóm tham gia.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, rạp cưới lợp bằng tôn bất ngờ đổ sập khiến 3 vị khách bị trầy xước.

Nguyên nhân sự việc là do dây neo của rạp được buộc vào xe tải của đơn vị dịch vụ tiệc cưới lưu động. Trong lúc không chú ý, tài xế đã điều khiển xe tải di chuyển, kéo đổ rạp.

Rất may, thời điểm xảy ra sự việc đa số khách mời đã ra về, chỉ còn một ít người ở lại giao lưu văn nghệ.

Sau khi sự cố xảy ra, đơn vị tổ chức tiệc cưới đã dựng lại rạp mới cho gia chủ, đồng thời hỗ trợ toàn bộ chi phí thăm khám cho những người bị thương.