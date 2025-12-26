Phiên bản nhãn xuân năm nay được lấy cảm hứng từ linh vật Si Vẫn - biểu tượng của sự tinh khiết, thanh tịnh và may mắn trong truyền thuyết dân gian.

Theo các tư liệu văn hóa dân gian, Si Vẫn là linh thú có dáng vẻ thanh thoát, tính khí hiền hòa, mang ý nghĩa trấn giữ điều lành. Hình tượng này thường xuất hiện trên kiến trúc, đồ gốm và mỹ thuật cổ, đại diện cho sự trong sạch, bình an và những khởi đầu tốt đẹp.

2 dòng sản phẩm Sapuwa “thay áo” đón xuân

Nhãn xuân Bính Ngọ 2026 được Sapuwa áp dụng cho hai dung tích phổ biến là 330ml và 500ml, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng trong dịp Tết. Song hành cùng diện mạo mới, Sapuwa gửi đến người tiêu dùng thông điệp kép: “Tinh khiết từng giọt - Tết ngọt từng ngày” và “Sống xanh tâm sáng - Sống sạch lòng an”.

Sapuwa ra mắt nhãn Xuân Bính Ngọ 2026 cho 2 dòng sản phẩm 330ml và 500ml

Thông điệp này không chỉ phản ánh triết lý sản phẩm mà còn thể hiện định hướng phát triển gắn liền với lối sống an nhiên, lành mạnh mà Sapuwa theo đuổi suốt hơn 33 năm qua. Với thương hiệu, Tết không chỉ là dịp sum vầy mà còn là thời điểm khởi đầu năm mới bằng những giá trị tinh sạch, tích cực và bền vững.

Linh vật “SA” - biểu tượng tinh khiết và may mắn

Trong thiết kế nhãn xuân năm nay, hình tượng linh vật Si Vẫn được cách điệu thành mascot mang tên “SA”, trở thành hình ảnh đại diện cho bộ nhận diện Tết Bính Ngọ 2026 của Sapuwa. Với phong thái mềm mại, an yên nhưng vẫn toát lên nét thiêng liêng và tinh khiết, “SA” xuất hiện trên thân chai như một người bạn đồng hành mang đến năng lượng trong lành, may mắn và những khởi đầu thuận lợi.

Theo đại diện Sapuwa, việc đưa “SA” trở thành mascot giúp thương hiệu truyền tải thông điệp tinh khiết - an lành một cách gần gũi và giàu tính biểu tượng, đồng thời tạo dấu ấn nhận diện riêng cho chiến dịch Tết năm nay. Đây cũng là hình ảnh thể hiện rõ triết lý xuyên suốt của Sapuwa: mang sự tinh khiết, an toàn và lành mạnh đến từng gia đình Việt.

Thiết kế hài hòa giữa truyền thống và hiện đại

Nhãn xuân Bính Ngọ 2026 là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố văn hóa truyền thống và tinh thần thiết kế hiện đại. Bảng màu xanh lam và ánh bạc được lựa chọn làm chủ đạo, gợi liên tưởng đến nước sạch, bầu trời rộng mở và hy vọng mới. Những điểm nhấn vàng kim được đưa vào tinh tế, tượng trưng cho tài lộc, phúc khí và sự thịnh vượng trong năm mới.

Sự giao hòa giữa xanh - bạc - vàng tạo nên diện mạo sang trọng, thanh lịch, phù hợp để trưng bày trong gia đình, văn phòng, doanh nghiệp hoặc sử dụng làm quà tặng đối tác dịp Tết. Các họa tiết mềm mại trên thân chai được thiết kế theo chuyển động của dòng nước, hàm ý dòng năng lượng mới đang lan tỏa trong từng khoảnh khắc mùa xuân.

Dung tích linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu

Phiên bản nhãn xuân được áp dụng cho hai dung tích quen thuộc của Sapuwa. Chai 330ml nhỏ gọn, tiện lợi cho HSSV, những chuyến du xuân hoặc hoạt động ngoài trời; trong khi chai 500ml phù hợp cho không gian công sở, tiếp khách, hội họp và các sự kiện đầu năm.

Sự linh hoạt về dung tích giúp sản phẩm dễ dàng xuất hiện trong nhiều bối cảnh Tết khác nhau, đồng thời gia tăng tính ứng dụng và giá trị sử dụng trong đời sống thường nhật.

Ngoài ra, những năm gần đây, xu hướng lựa chọn quà Tết ngày càng chú trọng đến giá trị sức khỏe và ý nghĩa tinh thần. Một chai nước tinh khiết với thiết kế chỉn chu, thông điệp tích cực trở thành món quà phù hợp cho cả doanh nghiệp lẫn cá nhân. Với Sapuwa, nhãn xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn thể hiện sự quan tâm chân thành đến sức khỏe người nhận.

Đối với doanh nghiệp, hình ảnh linh vật “SA” mang ý nghĩa may mắn và thuận lợi trong kinh doanh, góp phần tạo thiện cảm trong các sự kiện đầu năm. Với gia đình, sản phẩm dễ dàng xuất hiện trên bàn tiếp khách, thể hiện sự chỉn chu, tinh tế và quan tâm đến người thân.

Nhãn xuân 500ml hiện đã có mặt tại các hệ thống siêu thị

Nhãn xuân 330ml hiện đã có mặt tại các hệ thống siêu thị

Lan tỏa lối sống tích cực

Bên cạnh yếu tố thiết kế, Sapuwa tiếp tục khẳng định cam kết về chất lượng sản phẩm. Suốt hơn 33 năm hoạt động, doanh nghiệp luôn duy trì quy trình xử lý nước nghiêm ngặt, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và tinh khiết.

Phiên bản nhãn xuân chỉ là “bộ áo mới”, trong khi chất lượng cốt lõi vẫn được giữ vững - yếu tố đã góp phần tạo dựng uy tín bền vững của Sapuwa trong nhiều thập kỷ.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng sống và an toàn thực phẩm, nước uống tinh khiết trở thành một biểu tượng của lối sống xanh và văn minh. Nhãn xuân Sapuwa với linh vật may mắn và sắc xuân tươi mới không chỉ là sản phẩm tiêu dùng, mà còn là cầu nối cảm xúc giữa thương hiệu và cộng đồng, góp phần lan tỏa giá trị sống lành mạnh, tinh khiết và tích cực - đúng với tinh thần “tinh khiết từ tâm”.

Với sự đầu tư chỉn chu từ thiết kế, ý nghĩa đến chất lượng, Sapuwa tin rằng nhãn xuân Bính Ngọ 2026 sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật trong mùa Tết năm nay. Đây không chỉ là phiên bản theo mùa, mà còn là dấu ấn khẳng định định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp: luôn đổi mới, gìn giữ giá trị văn hóa Việt và đặt sức khỏe người tiêu dùng làm trọng tâm.

Thanh Thúy