Quảng Trị

Do mưa lũ kéo dài, nước suối dâng cao, chảy xiết, 10 người dân ở Quảng Trị đi làm việc trong rừng tràm bị mắc kẹt, không thể trở về nhà. Lực lượng công an đã tổ chức cứu hộ, đưa tất cả ra khỏi khu vực nguy hiểm an toàn.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp, cho biết lực lượng công an phối hợp với người dân địa phương tổ chức giải cứu thành công 10 người đi làm rừng bị mắc kẹt do nước suối dâng cao, chảy xiết. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của cả 10 người đều ổn định.

Lực lượng công an xã sử dụng thuyền để tiếp cận, đưa người dân và phương tiện ra khỏi khu vực bị nước lũ chia cắt. Ảnh CTV

Theo chính quyền địa phương, ngày 9/11, sau khi đi làm rừng tại khu vực Km 27, tuyến đường vào xã Hướng Sơn (cũ), nay thuộc xã Hướng Phùng, 10 người dân xã Hướng Hiệp (Quảng Trị) trên đường trở về nhà thì gặp mưa lớn kéo dài, khiến nước suối dâng cao, chảy xiết.

10 người dân nhóm lửa sưởi ấm, chờ lực lượng chức năng giải cứu sau khi bị mắc kẹt giữa rừng đêm 9/11. ảnh CTV

Không thể vượt qua dòng nước lũ, nhóm người này buộc phải trú lại tại một khu rẫy của người dân thuộc xã Hiếu Giang. Những người mắc kẹt thuộc thôn Phú An và thôn A Rồng.

Các cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ đưa xe máy của người dân lên bờ sau khi vượt qua dòng nước lũ chảy xiết. Ảnh CTV

Người dân không có lương thực, nước uống phải chờ lực lượng chức năng đến hỗ trợ. Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hướng Hiệp đã triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức cứu hộ.

Đến 10h30 sáng nay (ngày 10/11), lực lượng chức năng đã giải cứu thành công cả 10 người dân cùng 8 xe mô tô là tài sản của người dân, đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm.