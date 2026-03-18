Liliana De Klerk (41 tuổi) vừa có chuyến thăm người thân kết hợp du lịch Nam Phi kéo dài 3 tuần cùng chồng - anh Jean và 2 con nhỏ.

Tuy nhiên, khi trở về căn nhà 5 phòng ngủ của mình ở West Lothian (Scotland), họ bàng hoàng phát hiện tất cả đã trở thành đống đổ nát. Lý do được cho là vỡ một đường ống nước trên gác mái, theo The Sun.

Chị Liliana cho biết, trước khi cả gia đình lên đường đi du lịch, ngôi nhà không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sắp gặp sự cố.

"Chúng tôi rất háo hức được trở về nhà sau kỳ nghỉ dài. Cả nhà dự định sẽ gọi đồ ăn, bật một bộ phim rồi thư giãn bên nhau. Nhưng khi mở cửa bước vào nhà, tôi gần như đánh rơi tất cả những thứ đang cầm trên tay.

Nước chảy xuống như thác, sàn nhà bị phá hỏng hoàn toàn, còn trần nhà thì sập xuống. Chúng tôi hoàn toàn không nhận được bất kỳ cảnh báo nào trước đó", Liliana cho biết.

Gia đình nhỏ trong chuyến du lịch Nam Phi. Ảnh: Liliana De Klerk

Chị cũng nói thêm rằng, vợ chồng họ bảo trì ngôi nhà hằng năm.

"Đây thực sự là một tai nạn hi hữu. Không ai có thể ngờ rằng, một đường ống vỡ lại gây nên hậu quả nghiêm trọng như vậy", chị nói.

Mức độ hư hại của ngôi nhà nghiêm trọng, toàn bộ sàn nhà và các bức tường sẽ phải tháo dỡ, gần như chỉ còn lại khung dầm của ngôi nhà.

Được biết, chi phí sửa chữa lên tới 158.000 bảng Anh (hơn 5,5 tỷ đồng). Họ vẫn đang chờ công ty bảo hiểm phê duyệt khoản bồi thường.

"Đó là số tiền khổng lồ. Chúng tôi sẽ không bao giờ có thể tự chi trả để khôi phục ngôi nhà về trạng thái ban đầu", chủ nhà cho hay.

Thông tin quá trình sửa chữa có thể kéo dài đến 1 năm khiến Liliana suy sụp hoàn toàn. Chị tiếc nuối khi vừa sửa sang phòng khách, phòng tắm và nhà bếp chưa được bao lâu. Hơn cả, chị đau lòng vì mất đi những món đồ kỷ niệm thời thơ bé của các con.

Liliana kể thêm, con gái chị ngã cầu thang và gãy xương đùi trong chuyến du lịch. Cô bé đã được phẫu thuật nhưng không thể đi lại trong 6 tuần và 6 tháng nữa sẽ phải phẫu thuật tháo tấm nẹp. Cô bé đã rất mong chờ được về căn phòng ngủ yêu thích, chơi cùng những món đồ chơi yêu thích. Thế nhưng, tất cả đã không còn.

Căn nhà tan hoang, đổ nát. Ảnh: Liliana De Klerk

Hiện cả gia đình Liliana tạm trú trong một phòng khách sạn chật chội, chờ công ty bảo hiểm phê duyệt hồ sơ bồi thường. Liliana cho biết khoảng thời gian này thực sự "rất khó khăn" đối với gia đình họ. Tuy vậy, bạn bè và cộng đồng xung quanh đã chung tay giúp đỡ, gửi tiền quyên góp và nhiều vật dụng cần thiết tới gia đình Liliana.