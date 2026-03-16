Cột điện "rối như tơ vò" thành điểm du lịch, được chấm 4,9 sao trên Google Maps. Ảnh: MSN

Tại Đông Nam Á, hình ảnh những đường dây điện, dây cáp viễn thông đan xen như "mạng nhện" vốn không quá xa lạ. Thế nhưng, cây cột điện nằm tại ngã tư đường Setthathilath và Nokeokoummane, Vientiane (Lào) bất ngờ trở thành địa điểm tham quan gây sốt.

Được cộng đồng mạng ưu ái gọi với cái tên "cột điện siêu sao", địa điểm độc đáo này đang sở hữu số điểm đánh giá ấn tượng 4,9/5 sao trên Google Maps, chỉ có một người đánh giá không cho điểm tuyệt đối 5 sao.

Điều khiến cây cột điện này khác biệt so với hàng nghìn cột điện khác trong thành phố chính là quy mô khổng lồ của lượng dây cáp, theo MSN.

Những bó dây đen kịt, dày đặc bao phủ toàn bộ thân cột từ đỉnh xuống tận mặt đất. "Rừng dây cáp" tạo thành một khối khổng lồ đến mức người ta không còn nhận ra cấu trúc thực sự bên dưới.

Nhiều du khách hóm hỉnh nhận xét rằng, trông cây cột điện như thể vừa được nhúng vào một thùng sơn đen khổng lồ, hoặc giống như một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt theo phong cách "hỗn loạn có chủ đích".

Du khách trong và ngoài nước kéo đến để tận mắt nhìn ngắm, check-in bên cột điện. Trên Google Maps, các đánh giá phần lớn mang tính hài hước, xen lẫn sự ngạc nhiên trước cảnh tượng khó tin.

Thậm chí, có người còn đùa rằng cây cột điện này xứng đáng được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vì sự độc nhất vô nhị của nó.