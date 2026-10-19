Vườn sầu riêng công nghệ cao, cộng đồng dân tộc thiểu số làm du lịch bên rừng nhiệt đới và những chuyển động tại cảng thương mại tự do: Hải Nam mang đến nhiều câu chuyện thú vị trong chương trình “Dạo bước Trung Quốc - Sức sống Hải Nam”.

Ngày 19/10, tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, chương trình “Dạo bước Trung Quốc - Sức sống Hải Nam” khai mạc với sự tham gia của 19 đại diện truyền thông đến từ 8 quốc gia Đông Nam Á: Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Campuchia, Lào và Timor-Leste.

Bà Bùi Thị Hạ, Phó Tổng biên tập, đại diện Báo VietNamNet tham dự sự kiện.

Hải Nam đón làn sóng mới

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lý Tuyên Lương, Phó Trưởng ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Hải Nam, giới thiệu những chuyển động của địa phương sau khi triển khai hoạt động hải quan đặc biệt trên toàn đảo. Các chính sách thương mại, đầu tư và đi lại đang được Hải Nam thúc đẩy nhằm mở rộng kết nối với thị trường quốc tế.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi động chương trình “Dạo bước Trung Quốc - Sức sống Hải Nam”.

Theo ông Lý Tuyên Lương, từ thời điểm vận hành hải quan đặc biệt đến hết tháng 7/2026, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa theo chính sách thuế suất 0% đạt 3,624 tỷ nhân dân tệ, giúp tiết kiệm 598 triệu nhân dân tệ tiền thuế. Doanh thu bán vào thị trường nội địa đối với hàng hóa đủ điều kiện miễn thuế theo chính sách gia công giá trị gia tăng đạt 759 triệu nhân dân tệ, với số thuế quan được miễn giảm hơn 44,6 triệu nhân dân tệ.

Cùng với dòng chảy hàng hóa, hoạt động giao lưu quốc tế cũng ghi nhận những con số đáng chú ý. Ông cho biết chính sách nhập cảnh miễn thị thực đã được mở rộng tới 88 quốc gia. Tổng lượt hành khách xuất nhập cảnh đạt 1,818 triệu lượt, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó có 473.000 lượt khách nhập cảnh theo diện miễn thị thực, tăng 40%.

Hải Nam đang tập trung củng cố 5 chuỗi công nghiệp đặc thù gồm công nghệ giống Nam Phồn, kinh tế biển, hàng không vũ trụ, phát triển xanh và kinh tế số. Đồng thời, địa phương hướng tới 4 lĩnh vực có tiềm năng phát triển trong tương lai: sản xuất sinh học, năng lượng hydro, giao diện não – máy tính và trí tuệ nhân tạo hiện thân.

Từ những chuyển động này, ông Lý Tuyên Lương kỳ vọng chương trình sẽ mở thêm cơ hội hợp tác giữa Hải Nam với các cơ quan truyền thông chủ lực và tổ chức liên quan tại Đông Nam Á. Thông qua trải nghiệm thực tế, các nhà báo có thể mang đến những câu chuyện gần gũi về tình hữu nghị, hợp tác Trung Quốc - ASEAN, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân các nước.

Kể chuyện nông thôn với bạn bè quốc tế

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trương Huy, Phó Chủ nhiệm Trung tâm Á Phi, Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc, nhấn mạnh chương trình diễn ra trong năm kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ đối thoại Trung Quốc - ASEAN và 5 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai bên.

Lãnh đạo Trung Quốc trao cờ cho đại diện đoàn phóng viên đang thăm Hải Nam.

Theo bà Trương Huy, hơn ba thập kỷ qua, Trung Quốc và ASEAN đã không ngừng tăng cường thấu hiểu, đồng hành và phát triển quan hệ láng giềng, đối tác. Những cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa các cơ quan truyền thông là cơ hội để tiếp tục bồi đắp sự gắn kết đó bằng câu chuyện về con người và đời sống.

Với chủ đề “Chấn hưng nông thôn tại Cảng Thương mại Tự do”, chương trình năm nay hướng sự chú ý tới một góc nhìn cụ thể: những thay đổi ở khu vực nông thôn trong tiến trình mở cửa và phát triển của Hải Nam.

“Qua lăng kính của các nhà báo, những câu chuyện thực tế về hợp tác xuyên biên giới và sự gắn kết giữa các quốc gia láng giềng sẽ được truyền tải gần gũi, sống động hơn tới công chúng khu vực”, bà Trương Huy chia sẻ.

Chủ đề này đưa những vườn cây, bản làng và sinh kế của người dân trở thành chất liệu của hành trình truyền thông quốc tế. Bên cạnh các chính sách và số liệu kinh tế, chương trình tạo cơ hội để các nhà báo tìm hiểu công nghệ đang thay đổi sản xuất ra sao, du lịch mang lại cơ hội gì cho cộng đồng và việc gìn giữ thiên nhiên gắn với đời sống người dân như thế nào.

Chương trình có sự tham gia của 19 đại diện truyền thông đến từ 8 quốc gia Đông Nam Á.

Đó cũng là cách câu chuyện về cảng thương mại tự do Hải Nam có thể đến gần độc giả hơn: qua những thay đổi cụ thể tại địa phương, những mô hình sản xuất và những con người trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển.

Hải Nam có gì ngoài biển xanh cát trắng?

Hải Nam có nhiều điều để khám phá ngoài cảnh quan nghỉ dưỡng quen thuộc, công nghệ sinh học, AI và hệ thống điều tiết tiểu khí hậu đang được ứng dụng trong phát triển cây sầu riêng. Diện tích sầu riêng tại Hải Nam đạt 11.872 mẫu Trung Quốc, tương đương gần 800 ha, với giá trị sản lượng khoảng 210 triệu nhân dân tệ. Riêng căn cứ Đại Chủy Điểu số 1 có diện tích hơn 38ha, cùng nhà máy chế biến rộng 4,2ha.

Từ vườn trồng đến nhà máy, câu chuyện sầu riêng gợi mở hướng phát triển nông nghiệp dựa trên công nghệ và chế biến, đồng thời đặt ra những nội dung đáng tìm hiểu về giá trị nông sản và cơ hội sinh kế cho người dân.

Ở khu vực Ngũ Chỉ Sơn, thôn Mao Nạp mang đến một lát cắt khác. Tại đây, người dân tộc Lê phát triển mô hình trồng trà gắn với du lịch bản địa, kết nối sinh kế với gìn giữ cảnh quan rừng nhiệt đới và văn hóa cộng đồng.

Tây Đảo rộng khoảng 2,8km2 và tổ hợp Ocean Paradise được giới thiệu với các hoạt động du lịch gắn với phục hồi rạn san hô, cứu hộ sinh vật biển. Những điểm đến này mở thêm góc tiếp cận về mối quan hệ giữa khai thác du lịch và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Ở lĩnh vực mua sắm, tổ hợp miễn thuế CDF (China Duty Free) rộng khoảng 200.000m2, quy tụ gần 1.000 thương hiệu thuộc 47 ngành hàng, cùng khu thương mại Sanya Joy City có các ưu đãi dành cho khách mang hộ chiếu nước ngoài.