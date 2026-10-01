Đạo diễn Đặng Thái Huyền xác nhận với VietNamNet sẽ tiếp tục vai trò đạo diễn "Đất lửa" ra mắt năm 2028 sau khi giúp "Mưa đỏ" mang về doanh thu hơn 700 tỷ đồng năm ngoái.

Ngày 1/10/2026, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị sản xuất phim truyện điện ảnh Đất lửa, theo chủ trương đã được Thường vụ Quân ủy Trung ương phê duyệt. Bộ phim hướng tới tuyên truyền, kỷ niệm 83 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2028) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2028).

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tá Tạ Văn Thiện, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị; Đại tá Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam; cùng đại biểu các cơ quan chức năng thuộc Cục Tuyên huấn, Cục Tài chính, Văn phòng Tổng cục Chính trị, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội.

Về phía Điện ảnh Quân đội nhân dân có Đại tá Nguyễn Thu Dung - Giám đốc cùng Ban Giám đốc, trong đó có Đại tá Đặng Thái Huyền cùng chỉ huy các phòng chức năng và các cán bộ liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô cho biết, sau thành công của phim Mưa đỏ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Chính trị triển khai cho Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất phim truyện điện ảnh Đất lửa. Tác phẩm hướng tới các sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của đất nước và quân đội.

Đại tá Nguyễn Thu Dung phát biểu trong hội nghị.

Theo Thượng tướng Trương Thiên Tô, quá trình chuẩn bị và tổ chức sản xuất phim cần được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, khoa học, kỹ lưỡng và chặt chẽ. Bộ phim phải bảo đảm tính chính xác về lịch sử, vững vàng về chính trị, tư tưởng, đồng thời đáp ứng yêu cầu về chất lượng nghệ thuật, sức hấp dẫn và khả năng tạo cảm xúc với công chúng.

Đây được xác định là những yêu cầu quan trọng nhằm giúp tác phẩm hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, đồng thời tạo được sức sống nghệ thuật và sự đồng cảm với khán giả.

Tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Thu Dung, Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, báo cáo kết quả triển khai công tác chuẩn bị sản xuất phim Đất lửa. Nội dung tập trung vào quá trình xây dựng, hoàn thiện kịch bản, cùng một số đề xuất, kiến nghị đối với các nội dung cần Thủ trưởng Tổng cục Chính trị chỉ đạo và các cơ quan chức năng phối hợp.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến từ các cơ quan, đơn vị, Thượng tướng Trương Thiên Tô ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đơn vị trong công tác chuẩn bị; đồng thời đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Điện ảnh Quân đội nhân dân và các cơ quan chức năng trong những bước đầu triển khai dự án.

Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị sản xuất phim điện ảnh "Đất lửa".

Thượng tướng Trương Thiên Tô cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo, đề xuất và yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai những nhiệm vụ tiếp theo, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Cục Tuyên huấn được giao tiếp tục chỉ đạo, định hướng nội dung kịch bản, bảo đảm tính chính trị, tư tưởng và định hướng tuyên truyền của bộ phim. Các cơ quan chức năng thuộc Tổng cục Chính trị cùng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, hướng dẫn Điện ảnh Quân đội nhân dân trong quá trình chuẩn bị và tổ chức sản xuất, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Thượng tướng Trương Thiên Tô cũng yêu cầu đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm an toàn trong toàn bộ quá trình làm phim; chủ động xây dựng phương án, quản lý chặt chẽ lực lượng, phương tiện và các điều kiện phục vụ sản xuất, bảo đảm an toàn về người và phương tiện.

Kết luận Hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô kỳ vọng các cơ quan, đơn vị cùng đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ, chiến sĩ tham gia dự án tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo và phối hợp chặt chẽ, triển khai công việc đúng tiến độ, hướng tới sản xuất thành công phim truyện điện ảnh Đất lửa, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật có chất lượng phục vụ bộ đội và nhân dân.