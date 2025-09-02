Ngày 1/9, fanpage ca sĩ Hồ Ngọc Hà đăng nội dung: "Do có lịch trình ở châu Âu đã sắp xếp từ trước nên Hà lỡ hẹn lời mời biểu diễn cho đại lễ sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và một số sự kiện khác. Mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam 2/9".

Nhiều người dùng mạng bình luận gay gắt việc Hồ Ngọc Hà đặt lịch trình cá nhân cao hơn ngày vui chung của đất nước, so sánh cô với các đồng nghiệp như Mỹ Tâm, Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh... thu xếp toàn bộ công việc để tham gia diễu hành, biểu diễn tại sự kiện A80.

Sau đó, nữ ca sĩ xóa nội dung trên, chỉ để lại câu: "Mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam 2/9" và chuyển bài đăng sang chế độ hạn chế bình luận.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà bên bố mẹ. Ảnh: Tư liệu

Hôm nay 2/9, ca sĩ Hồ Ngọc Hà chính thức xin lỗi. Cô cho biết vì muốn hòa cùng không khí hân hoan của cả nước, ê-kíp đã đăng lên với tâm thế sẻ chia, không ngờ gây phản ứng trái chiều.

"Thay mặt ê-kíp, tôi gửi lời xin lỗi đến mọi người thật nhiều", ca sĩ viết.

8X đính chính không "chạy show ở châu Âu" như nhiều fanpage đăng thông tin mà sang vì có việc riêng của gia đình. Cô "tiếc muốn xỉu" khi không được tham gia ngày vui cùng người dân và các đồng nghiệp.

Hồ Ngọc Hà khoe ảnh bố mẹ đều là chiến sĩ. Ảnh: FBNV

Dịp này, Hồ Ngọc Hà lần đầu tiết lộ về bố mẹ đều là chiến sĩ cách mạng. Cụ thể, ông Hồ Sỹ An từng tham gia kháng chiến, bị mất 1 chân, sau này hòa bình trở thành "thương binh đầy năng lượng nhất" trong tim con gái.

Bà Ngọc Hương mồ côi mẹ khi chưa tròn 9 tuổi. Sau khi mẹ mất trong "mưa" bom, bà Hương một tay nuôi các em thơ khôn lớn.

"Tôi sống và học tập trong môi trường quân đội và hiểu rõ sự cứng cỏi, một tình yêu sâu sắc đôi khi không phải chỉ là một lời nói, hành động mà là cả một quá trình cống hiến, giúp đỡ và xây dựng. Ai cũng sẽ rơi nước mắt khi chứng kiến những hình ảnh của quá khứ và đặc biệt của hôm nay, trong đó chắc chắn có tôi và bạn", Hồ Ngọc Hà viết.

Ông Sỹ An vẫn thường gặp gỡ các đồng đội cũ, ôn lại chuyện xưa. Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân của bà Ngọc Hương vẫn thường đăng hình ảnh của hai vợ chồng.

Vào những dịp quan trọng của đất nước như 30/4, 2/9 hay Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12, ông Sỹ An và bà Ngọc Hương vẫn gặp gỡ những đồng đội cũ, ôn lại kỷ niệm xưa.

Một số hình ảnh cho thấy ông Sỹ An mặc quân phục với quân hàm Thượng tá bên các đồng đội còn bà Ngọc Hương mang quân hàm Trung úy.

Mi Lê