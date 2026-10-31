MALAYSIA - Một nhà thầu 54 tuổi ở bang Sarawak kiên trì mua vé số hơn 30 năm bỗng trúng hơn 64 tỷ đồng nhờ hai dãy số 8622 và 5765 xuất hiện trong giấc mơ và đó chỉ là một trong hàng loạt cú trúng độc đắc ‘giải mã giấc mơ’ ở Malaysia.

Một nhà thầu cải tạo công trình 54 tuổi tại bang Sarawak, Malaysia, vừa trúng giải độc đắc Toto 4D Jackpot 1 trị giá hơn 10,16 triệu Ringgit.

Theo tờ The Borneo Post và Utusan Borneo, giải thưởng đến từ kỳ quay số ngày 26/9/2026. Hai dãy số giúp người đàn ông trúng giải là 8622 và 5765, vốn xuất hiện trong một giấc mơ của ông.

Tổng số tiền ông nhận được là 10,16 triệu Ringgit (khoảng 64 tỷ đồng), cộng thêm 672 Ringgit (khoảng 4,2 triệu đồng) nhờ vé được mua theo cách chơi hệ thống (System Play) - hình thức bao nhiều bộ số để tăng cơ hội trúng.

Trước khi trở thành triệu phú, ông là khách hàng trung thành của công ty xổ số lớn nhất Malaysia Sports Toto trong hơn 3 thập kỷ, duy trì thói quen chi khoảng 50 Ringgit (khoảng 315.000 đồng) mỗi tuần để mua vé Toto 4D Jackpot.

Nhà thầu 54 tuổi ở bang Sarawak, Malaysia trúng hơn 64 tỷ đồng nhờ hai dãy số 8622 và 5765 xuất hiện trong giấc mơ. Ảnh minh họa: The Borneo Post

Ông kể rằng hai dãy số 8622 và 5765 xuất hiện trong một giấc mơ. Khi đang ăn trưa gần một công trình cải tạo do mình phụ trách, ông nhận thấy một điểm bán vé Sports Toto nằm ngay cạnh nhà hàng.

Nghĩ đến hai bộ số trong giấc mơ hôm trước, ông quyết định mua dựa theo trí nhớ. “Lúc mua, tôi thậm chí còn chẳng dám chắc mình có nhớ đúng những con số đã mơ hay không. Chính tôi cũng không ngờ chúng lại mang đến cho mình khoản tiền thưởng lớn đến vậy”, ông chia sẻ.

Sau khi kiểm tra kết quả trên trang web chính thức của Sports Toto, ông đến trụ sở STM Lottery tại thủ đô Kuala Lumpur để nhận giải.

Dù khoản tiền hơn 10 triệu Ringgit có thể mở ra nhiều lựa chọn mới về nhà cửa, công việc và cuộc sống gia đình, nhưng người đàn ông này chưa công bố kế hoạch mua sắm hay đầu tư cụ thể.

“Tôi dự định quản lý số tiền một cách thận trọng và dành riêng một phần cho tương lai của các con. Cần lên kế hoạch cẩn thận trước khi đưa ra những quyết định lớn là rất quan trọng”, ông nói.

‘Giấc mơ’ và ‘con số đời thường’ trong văn hóa xổ số Malaysia

Câu chuyện của nhà thầu ở Sarawak không phải là trường hợp cá biệt. Trong các thông tin công bố về người trúng thưởng tại Malaysia, những con số gắn với giấc mơ, ngày sinh, giấy tờ gia đình hay biển đăng ký xe thường xuất hiện trong lời kể của người thắng giải.

Tháng 2/2026, một phụ nữ 72 tuổi ở Penang trúng giải Supreme Toto 6/58 trị giá khoảng 40,12 triệu Ringgit (khoảng 254 tỷ đồng). Bà mua vé Lucky Pick, tức lựa chọn số ngẫu nhiên, trong một lần ghé điểm bán vé khi đi mua sắm.

Nhiều người Malaysia từng trúng độc đắc nhờ con số từ giấc mơ, ngày sinh hay biển số xe. Ảnh: Malay Mail

Tháng 6/2026, một người bán hàng về hưu 62 tuổi ở bang Perak trúng khoảng 11,8 triệu Ringgit (khoảng 74 tỷ đồng) trong trò Toto 4D Jackpot 1. Hai dãy số trúng thưởng được ông chọn dựa trên thông tin ghi trong giấy khai sinh của các cháu.

Cùng tháng, một người đàn ông 66 tuổi ở Kuala Lumpur, làm nghề tài xế riêng, trúng 23,95 triệu Ringgit (khoảng 151 tỷ đồng) với dãy số tượng trưng cho số con, số cháu và ngày cưới của vợ chồng ông.

Tháng 7, một nữ thợ massage ở Kuala Lumpur trúng 4,87 triệu Ringgit bằng biển số xe của chị gái và một người bạn thân.

Sang tháng 8, một bà nội trợ 50 tuổi ở Perak trúng 12,9 triệu Ringgit (khoảng 81 tỷ đồng) - lần thứ hai trong vòng 3 năm, sau khi từng trúng khoảng 1,4 triệu Ringgit (khoảng 8,8 tỷ đồng) trước đó.

Những câu chuyện này cho thấy một điều: ở Malaysia, xổ số gắn với niềm tin rằng những con số xuất hiện trong giấc mơ, trong giấy tờ gia đình, hay trong những sự kiện nhỏ của đời sống có thể mang lại vận may.

Xổ số vẫn là trò chơi có tính may rủi. Việc mua vé trong thời gian dài, chọn số theo giấc mơ hay sử dụng hình thức chơi hệ thống không bảo đảm người chơi sẽ trúng giải. Những khoản thưởng hàng chục triệu Ringgit chỉ là kết quả hiếm gặp, bên cạnh rất nhiều tấm vé không mang lại giải thưởng.

Năm 2025, tổng doanh thu gộp từ xổ số hợp pháp tại Malaysia ước khoảng 2 tỷ USD, với dự báo tăng lên 2,3 tỷ USD trong năm 2026.

Tháng 1/2025, Sports Toto ghi nhận giải độc đắc cao nhất lịch sử Malaysia: 121,7 triệu Ringgit (khoảng 771 tỷ đồng), được chia cho 60 người trúng.

Trong số đó, một doanh nhân 30 tuổi nhận gần 35 triệu Ringgit (khoảng 221,7 tỷ đồng) với một tấm vé System 12 - hình thức bao 12 bộ số để tăng cơ hội trúng so với vé thông thường.

Theo The Borneo Post, Utusan Borneo, WeirdKaya