Diễn viên Anh Tuấn tiếp tục đảm nhiệm tuyến phản diện trong "Tường lửa Tràng An".

Phim truyền hình Tường lửa Tràng An - Chuyên án Cạm bẫy số chính thức lên sóng vào lúc 21h trên kênh H1 và các nền tảng số của Đà Hà Nội từ ngày 7/11. Tác phẩm xoay quanh cuộc đấu trí căng thẳng giữa lực lượng Công an và một đường dây tội phạm tiền ảo quy mô lớn, được xây dựng dựa trên những chuyên án lừa đảo có thật do Công an TP Hà Nội triệt phá vào cuối năm 2024.

Bộ phim có sự góp mặt của nhiều thế hệ nghệ sĩ, hứa hẹn mang lại những góc nhìn đa chiều về cuộc chiến công nghệ cao. NSƯT Hoàng Hải đảm nhiệm vai Đại tá Trần Hoàng, Trưởng phòng PC02 - người trực tiếp chỉ huy chuyên án. Trở lại với hình tượng chiến sĩ công an sau 2 thập kỷ, anh khắc họa hình ảnh người chiến sĩ trong thời đại mới, kiên định, nhanh nhạy nhưng cũng mang trong mình những trăn trở rất đời thường của một người cha.

NSƯT Hoàng Hải - ông trùm Lê Toàn trong "Độc đạo" trở lại với vai Đại tá công an.

Bên cạnh đó, phim còn có sự góp mặt của NSƯT Trịnh Mai Nguyên phim Hương vị tình thân, NSƯT Thanh Bình (Có anh nơi ấy bình yên), NSƯT Ngọc Tản, diễn viên Thanh Tú… Đặc biệt, bộ phim còn có Doãn Quốc Đam - nam diễn viên đang gây chú ý trong phim giờ vàng Gió ngang khoảng trời xanh - đảm nhiệm vai nam chính, một kỹ sư công nghệ thông tin đa tài, mưu trí, vô tình bị cuốn vào hành trình tìm lại khoản tiền bị lừa đảo của gia đình.

Vai nữ chính ca sĩ Diệu Linh được giao cho diễn viên Thuỳ Anh. Long Vũ - Chải của Đi giữa trời rực rỡ cho thấy sự trưởng thành trong diễn xuất khi khắc họa diễn biến tâm lý của người trẻ trước những cám dỗ công nghệ. Quỳnh Châu, gương mặt đang gây chú ý với vai Thị Tú trong Cách em 1 milimet đảm nhận vai Thục - con gái Đại tá Hoàng (NSƯT Hoàng Hải), một nhân vật cá tính, quyết đoán và giữ vai trò quan trọng xuyên suốt bộ phim. Bên cạnh đó, những diễn viên trẻ triển vọng như Trương Hoàng, Lưu Duy Khánh, Trọng Minh... cũng hứa hẹn mang đến sự hấp dẫn, mới lạ cho tác phẩm hình sự này.

NSƯT Trịnh Mai Nguyên từng gây chú ý với vai bố chồng Phương Oanh trong "Hương vị tình thân" cũng đóng vai công an trong "Tường lửa Tràng An".

Sự ra đời của Tường lửa Tràng An bắt nguồn từ thực trạng tội phạm mạng trở thành vấn nạn nhức nhối trong xã hội hiện nay. Theo ông Nguyễn Trung Sơn - Phó Tổng Giám đốc Đài Hà Nội, thành viên ê-kíp sáng tạo, ý tưởng thực hiện bộ phim được khơi nguồn từ những kiến nghị bức xúc của cử tri Thủ đô và các báo cáo nghiệp vụ từ Công an TP Hà Nội. Trước thực trạng đáng lo ngại đó, ê-kíp xác định cần phản ánh các mánh khóe lừa đảo công nghệ cao qua ngôn ngữ điện ảnh, giúp người dân nhận diện, cảnh giác và chủ động bảo vệ mình.

Doãn Quốc Đam đóng cặp với Thuỳ Anh trong phim.

Được tư vấn nghiệp vụ sâu sát bởi Công an TP Hà Nội và phát triển nội dung từ các vụ án có thật, bộ phim mang đến góc nhìn chân thực về thế giới tội phạm công nghệ cao. Tường lửa Tràng An phơi bày sự biến tướng phức tạp của loại tội phạm này, từ thủ đoạn chiếm đoạt nhỏ lẻ đến các đường dây có tổ chức, vận hành tinh vi như một doanh nghiệp.

Tác phẩm khắc họa cuộc đấu trí căng thẳng giữa lực lượng công an và một đường dây tội phạm công nghệ cao chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời bóc tách thủ đoạn thao túng tâm lý thông qua các hội thảo, khóa “đào tạo” trá hình, nơi những lời hứa về “thành công” và “tự do tài chính” bị lợi dụng làm mồi nhử, lôi kéo hàng nghìn người.

Ảnh, clip: ĐPCC