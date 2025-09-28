Tháng 1/2020, Loud Fun Together ký hợp đồng với Re Cielo Co - công ty có cổ đông chính là mẹ của Park Yoo Chun. Hợp đồng quy định Loud Fun Together sẽ quản lý độc quyền sự nghiệp của nam ca sĩ đến năm 2024. Một năm sau, vì đàm phán thất bại, Park Yoo Chun đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Sau đó, Loud Fun Together nộp đơn lên tòa án yêu cầu cấm Park Yoo Chun tham gia các hoạt động giải trí và phát sóng. Tòa án chấp nhận đơn kiện và ban hành lệnh cấm, song nam thần tượng vẫn tổ chức các buổi biểu diễn ở nước ngoài, thực hiện các hoạt động quảng cáo.

Hành động này khiến Loud Fun Together quyết định khởi kiện đòi bồi thường 500 triệu won. Park Yoo Chun và công ty cũ thua kiện cả ở phiên tòa sơ thẩm tháng 12/2023 lẫn phiên phúc thẩm vừa qua, phải bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, Loud Fun Together cũng phải trả lại 497 triệu won (khoảng 8,8 tỷ đồng) cho các khoản liên quan đến bán hàng hóa, dịch vụ fan club, tổ chức biểu diễn ở nước ngoài.

Ca sĩ Park Yoo Chun. Ảnh: Tư liệu

Trước đó, Park Yoo Chun từng bị chính Re Cielo Co tố vi phạm hợp đồng, khi ký thỏa thuận độc quyền với công ty Nhật Bản khi hợp đồng cũ vẫn còn hiệu lực, đồng thời sử dụng 85.000 USD (hơn 2,2 tỷ đồng) tiền công ty cho mục đích cá nhân.

Park Yoo Chun sinh năm 1986, từng là thành viên nhóm nhạc đình đám TVXQ, sau đó lập nhóm riêng JYJ. Anh còn là diễn viên, gây chú ý qua các bộ phim Chuyện tình Sungkyunkwan, Hoàng tử gác mái, Three days...

Park Yoo Chun xin lỗi khán giả sau 68 ngày bị giam giữ vào năm 2019. Ảnh: Tư liệu

Nam thần tượng từng vướng nhiều lùm xùm, phải rút khỏi ngành giải trí. Năm 2019, anh nhận án treo 2 năm về tội sử dụng ma túy. Năm 2021, anh bị fan nữ tố cáo đã nhắn tin mời cô tham gia hoạt động tình dục nhóm. Người này còn cung cấp ảnh chụp màn hình làm bằng chứng.

Dù tuyên bố rút giải nghệ, Park Yoo Chun trở lại hoạt động trong thời gian gần đây, chủ yếu tại thị trường Nhật Bản, một vài nước châu Á khác.

Park Yoo Chun xin lỗi

