Theo khảo sát, hàng loại B (dính lỗi vỏ hoặc mẫu mã nhẹ) cũng được thu mua quanh ngưỡng 100.000 đồng/kg. So với mức từ 50.000-70.000 đồng/kg hồi tháng 7 tại khu vực Tây Nguyên do ảnh hưởng của thời tiết, giá hiện nay đã tăng gấp đôi.

Ông Ngọc Nam, thương lái thu mua sầu riêng xuất khẩu, cho biết đơn vị này niêm yết giá sầu riêng Musang King ngày 2/11 đối với hàng loại A từ 122.000-125.000 đồng/kg, loại B ở mức 100.000 đồng/kg. Theo ông Nam, nguồn hàng cuối vụ tại Lâm Đồng cũng được thu mua với mức giá tương tự.

"Hiện sản lượng Musang King còn rất ít, trong khi nhu cầu tiêu thụ cao. Nhiều cửa hàng tại TPHCM và Hà Nội còn cử người đến tận vườn đặt cọc để giữ hàng", ông Nam nói.

Giá thu mua Musang King nghịch vụ cao, các nhà vườn phấn khởi. Ảnh: Thu Hà

Ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đồng Tháp, xác nhận các nhà vườn có sầu riêng bán thời điểm này thu lợi nhuận cao do giá nghịch vụ ở mức tốt. Cách đây hai ngày, một chủ vườn gọi điện chào bán cho ông sầu riêng Musang King với giá lên đến 140.000 đồng/kg kèm cam kết về chất lượng.

Không riêng Musang King, mặt bằng giá các giống sầu riêng khác tại miền Tây cũng ở mức cao. Sầu riêng Ri6 hiện được thương lái mua xô tại vườn với giá 70.000 đồng/kg, giá giao tại kho đạt 80.000 đồng/kg.

Ông Lợi nhận định, giá sầu riêng Musang King sẽ giảm vào khoảng tháng 4 và tháng 5/2027, khi bước vào chính vụ với mức giá hàng mùa, mua xô khoảng 80.000-90.000 đồng/kg.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Trương Hoài Ân, Giám đốc Công ty An Thịnh Phát, cho biết mức giá hiện tại giảm so với thời điểm đầu vụ nghịch. Trước tháng 11, sầu riêng Musang King hàng tuyển từng đạt 150.000-160.000 đồng/kg do số vườn thu hoạch sớm còn ít, trong khi nhu cầu cao. Đặc biệt, hàng miền Tây được đánh giá tốt về chất lượng.

Giá thu mua tại vườn đối với hàng đạt chất lượng (tỷ lệ 7/3, tức 7 phần loại A và 3 phần loại B) đang dao động quanh mức 100.000-120.000 đồng/kg. So với cùng kỳ năm trước (thời điểm giá Musang King nghịch vụ đạt khoảng 120.000-140.000 đồng/kg), mặt bằng giá năm nay đã giảm đáng kể.

Musang King được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng. Ảnh: Trương Ân

"Về thị trường tiêu thụ, căn cứ vào số liệu tự thống kê và ghi nhận từ hoạt động thu mua của doanh nghiệp, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ Musang King cung ứng cho xuất khẩu đạt 40% và 60% dành để tiêu thụ nội địa.

Thị trường bán lẻ trong nước đang có sức tiêu thụ khá tốt, giá bán đối với hàng chất lượng cao thậm chí tốt hơn kênh xuất khẩu. Tuy nhiên, yêu cầu chất lượng cũng khắt khe hơn, đặc biệt là độ đồng đều, chất lượng cơm, mẫu mã và trải nghiệm của người tiêu dùng", ông Ân phân tích.

Cũng theo ông Ân, thị trường Musang King đang có sự phân hóa ngày càng rõ rệt. Giá trị thu hoạch của nhà vườn không còn phụ thuộc vào việc có trái để bán, mà được quyết định bởi chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng từng phân khúc tiêu thụ.

Ông Võ Tấn Lợi cũng cho rằng khác với sầu Thái chuyên xuất khẩu, Musang King hiện đa phần tiêu thụ tại kênh nội địa với nhu cầu rất cao từ người tiêu dùng, dù giá bán lẻ không hề rẻ.

Tại thị trường bán lẻ TPHCM, giá cơm Musang King hiện khoảng 500.000 đồng/kg đối với loại 1. Cơm loại 2 có giá 390.000-400.000 đồng/kg, trong khi loại 3 dao động 290.000-300.000 đồng/kg. Dù giá bán cao, mặt hàng này vẫn có tệp khách hàng riêng.