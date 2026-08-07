Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa thông báo cập nhật danh sách cơ sở kiểm nghiệm chỉ tiêu cadimi và chất vàng O trên cổng thông tin điện tử của Bộ.

Theo danh sách cập nhật đến ngày 5/8, đã có 50 cơ sở kiểm nghiệm được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) chấp nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu cadimi và chất vàng O đối với sầu riêng, mít xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Các cơ sở này nằm tại 13 tỉnh, thành phố ở nước ta. Trong đó, có 47 cơ sở được GACC chấp nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu cadimi và 39 cơ sở được chấp nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu chất vàng O.

So với cuối tháng 5/2026, GACC đã phê duyệt thêm 22 cơ sở kiểm nghiệm cadimi và 17 cơ sở kiểm nghiệm vàng O đủ điều kiện hoạt động.

Tây Nguyên bước vào chính vụ thu hoạch sầu riêng với sản lượng cả triệu tấn. Ảnh: Nguyễn Huế

Danh sách áp dụng cho cả sầu riêng và mít, song việc mở rộng số cơ sở kiểm nghiệm được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt với ngành sầu riêng.

Loại quả tỷ USD này của Việt Nam vừa bước vào chính vụ thu hoạch với sản lượng cả triệu tấn. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu chính, chiếm đến hơn 90% tổng kim ngạch của ngành hàng này.

Đáng nói, ngoài điều kiện về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và các vấn đề kiểm dịch, an toàn thực phẩm thì sầu riêng muốn xuất khẩu được vào Trung Quốc buộc phải có giấy kiểm nghiệm cadimi và chất vàng O.

Trước đó, nhiều lần sầu riêng xuất khẩu sang thị trường này gặp khó, hàng nghìn container ùn ứ do các trung tâm kiểm nghiệm quá tải hoặc tạm dừng hoạt động.

Lãnh đạo Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, tháng 8 và tháng 9 là cao điểm thu hoạch sầu riêng ở Tây Nguyên. Sản lượng sầu riêng ở khu vực này lên tới cả triệu tấn mỗi năm. Do đó, nếu chuỗi ngành hàng vận hành thông suốt, xuất khẩu sầu riêng có thể đem về 1 tỷ USD mỗi tháng trong mùa cao điểm.

Theo tính toán của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, đến hết tháng 7 năm nay, xuất khẩu sầu riêng ước đạt 1,8 tỷ USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo cả năm, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng có thể vượt 4 tỷ USD.