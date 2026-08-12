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Không để người dân quay lại vùng nguy hiểm

Bà Vi Thị Trọng, Chủ tịch UBND xã Quan Sơn, cho biết khu vực sạt trượt tại bản Thanh Sơn vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục mở rộng, trong khi thời tiết còn diễn biến bất thường.

“Trước mắt, chúng tôi ưu tiên đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Các hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đã được di dời và không được quay trở lại khi chưa có kết luận chuyên môn của cơ quan chức năng”, bà Trọng nói.

Vị trí khu vực sạt lở khiến 17 hộ phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Theo Chủ tịch UBND xã Quan Sơn, những ngày qua trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài. Ngày 7/8, mưa lớn khiến khu đồi phía sau khu dân cư bản Thanh Sơn bị sạt lở.

Đất đá từ taluy tràn xuống khu vực nhà dân, gây sụt lún tại nhiều vị trí. Đáng lo ngại, một vết nứt dài khoảng 100m tiếp tục xuất hiện và có dấu hiệu diễn biến phức tạp.

Trước nguy cơ sạt lở tiếp diễn, 17 hộ dân với 60 nhân khẩu và 12 cán bộ, nhân viên Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Quan Sơn đã được di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Đường bê tông bị đứt gẫy nghiêm trọng.

Tại khu vực xảy ra sự cố, nền đất tiếp tục có dấu hiệu biến dạng. Một số vị trí bị sụt lún, trong khi các vết nứt có nguy cơ mở rộng, đe dọa trực tiếp đến nhà ở và công trình của người dân.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, xã Quan Sơn đã huy động lực lượng tổ chức di dời người dân theo phương châm “4 tại chỗ”.

“Chúng tôi đã khoanh vùng khu vực nguy hiểm, rào chắn, cắm biển cảnh báo và kiểm soát người, phương tiện ra vào. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, xã sẽ chủ động sơ tán thêm các hộ dân ở khu vực lân cận”, bà Trọng cho biết.

Các vết nứt đang có dấu hiệu tiếp tục bị sụt lún.

Theo chính quyền địa phương, trong trường hợp phải sơ tán dài ngày, xã đã xây dựng phương án bảo đảm nơi ở, lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân.

Đề xuất khảo sát địa chất, tính phương án tái định cư

Ông Ngân Văn Nguyên (40 tuổi), một trong những hộ dân phải di dời, cho biết sau khi xảy ra sạt lở, gia đình ông phải chuyển đến nơi ở tạm thời. Đồ đạc được chính quyền hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn.

Vết sụt lún sâu cả mét.

“Chúng tôi mong chính quyền sớm có phương án để người dân ổn định cuộc sống, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần”, ông Nguyên nói.

Bà Vi Thị Trọng cho biết, về lâu dài, xã Quan Sơn đề nghị các cơ quan chuyên môn khảo sát, đánh giá toàn diện địa chất, địa hình, nguyên nhân và cơ chế sạt trượt; đồng thời xác định phạm vi ảnh hưởng và mức độ ổn định của khu vực.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, địa phương sẽ xác định phạm vi nguy hiểm, số hộ cần di dời và phương án đảm bảo an toàn lâu dài.

Nhiều công trình của nhà dân bị hư hỏng.

“Nếu khu vực vẫn có thể xử lý để người dân tiếp tục sinh sống, cần nghiên cứu phương án tổng thể về thoát nước mặt, thoát nước ngầm, gia cố taluy và các giải pháp kỹ thuật phù hợp.

Trường hợp khu vực không còn đảm bảo an toàn để người dân sinh sống lâu dài, xã Quan Sơn đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, sớm bố trí khu tái định cư bản Thanh Sơn, đưa người dân đến nơi ở mới an toàn, ổn định trong năm 2026”, bà Trọng cho biết.

Địa phương cấm biển cảnh báo cấm người dân vào khu vực sạt lở.

Sau khi xảy ra sạt lở, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo địa phương khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nghiên cứu thành lập đoàn kiểm tra để khảo sát, đánh giá, xác định mức độ nguy hiểm, phạm vi ảnh hưởng và đề xuất phương án xử lý phù hợp trong thời gian sớm nhất.

Người dân đang phải ở tạm ở những nơi an toàn.

Trong thời gian chờ kết quả khảo sát, đánh giá của cơ quan chuyên môn, 17 hộ dân bản Thanh Sơn tiếp tục được bố trí ở nơi an toàn và chưa được trở về nhà để đảm bảo an toàn trước nguy cơ sạt lở tiếp diễn.