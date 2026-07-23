Chiều 23/7, tại buổi họp báo 6 tháng đầu năm, bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết sau sự cố dù lượn xảy ra vào tháng 7/2025 khiến 1 du khách tử vong, các cơ quan chức năng đã tạm dừng hoạt động dịch vụ dù lượn tại bán đảo Sơn Trà để rà soát toàn diện các điều kiện bảo đảm an toàn.

Theo bà Phương, thành phố đã kiểm tra, đánh giá nguyên nhân vụ việc và rà soát hàng loạt nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ dù lượn. Việc kiểm tra tập trung vào quy trình khai thác, tổ chức hoạt động, điều kiện khí tượng, tiêu chuẩn phương tiện, năng lực của phi công, phương án cứu hộ, cứu nạn, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như cơ chế phối hợp trong quá trình tổ chức hoạt động.

"Đến thời điểm hiện tại, chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động kinh doanh dịch vụ dù lượn tại bán đảo Sơn Trà hoạt động trở lại", bà Phương thông tin.

Bà Nguyễn Thu Phương thông tin tại buổi họp báo

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết, việc khôi phục hoạt động chỉ được xem xét khi toàn bộ quy trình quản lý, các điều kiện an toàn và yêu cầu pháp lý được đáp ứng đầy đủ theo quy định.

Theo bà Phương, thành phố luôn ủng hộ phát triển các sản phẩm du lịch mới, trong đó có dù lượn, nhưng nguyên tắc đặt ra là phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách, hướng đến phát triển du lịch chuyên nghiệp, bền vững và có trách nhiệm.

Trước đó, VietNamNet đã đưa tin, TAND TP Đà Nẵng tuyên án phúc thẩm đối với bị cáo L.M.P. (42 tuổi, trú Đà Nẵng) về tội Vô ý làm chết người, do vi phạm quy tắc nghề nghiệp trong vụ tai nạn dù lượn khiến 1 du khách tử vong tại bán đảo Sơn Trà.

Khu vực bãi bay dù lượn ở Sơn Trà

Theo hồ sơ vụ án, ngày 7/7/2025, anh H.Q.T. (trú TPHCM) tham gia dịch vụ bay dù lượn. Trước khi cất cánh, phi công L.M.P. chỉ cài khóa an toàn ở ngực mà quên cài hai khóa an toàn ở đùi cho khách. Chỉ vài phút sau khi cất cánh, nạn nhân bị tuột khỏi đai ngồi, rơi xuống núi và tử vong.

Cơ quan điều tra xác định phi công đã vi phạm quy trình bắt buộc phải kiểm tra đầy đủ các thiết bị an toàn trước khi cất cánh, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử giữ nguyên mức án 12 tháng tù đối với bị cáo L.M.P., nhưng chấp nhận kháng cáo, cho hưởng án treo sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường, được gia đình bị hại xin giảm nhẹ và có hoàn cảnh khó khăn.

Du khách tử vong khi nhảy dù tại bán đảo Sơn Trà Một du khách 36 tuổi, quê Hưng Yên đã tử vong sau khi nhảy dù và rơi xuống chân núi ở bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.