XEM CLIP:

Vụ việc xảy ra vào sáng nay (30/8), trên đường Thống Nhất, phường Tam Thắng (TPHCM), khiến một người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Lạc Sơn

Khoảng gần 6h, một phụ nữ điều khiển ô tô 4 chỗ biển số 72A-061.xx lưu thông trên đường Thống Nhất hướng ra Lê Hồng Phong. Khi đến giao lộ với hẻm 285 Bình Giã, xe này va chạm với một xe máy băng qua đường.

Sau cú va chạm, ô tô tiếp tục lao vào xe bán tải đậu bên lề, đẩy phương tiện này húc vào đuôi một ô tô điện phía trước.

Hậu quả vụ tai nạn, người phụ nữ điều khiển xe máy bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Ô tô 4 chỗ hư hỏng nặng phần đầu, hai xe còn lại bị móp méo.

Sau va chạm, ô tô 4 chỗ biến dạng phần đầu. Ảnh: Lạc Sơn

Tại hiện trường, nữ tài xế ô tô 4 chỗ cho biết, sau khi va chạm với xe máy băng qua đường, do hốt hoảng nên đánh lái gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Lực lượng CSGT sau đó đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.