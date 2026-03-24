Không chỉ là lễ khởi động thường niên, chương trình năm nay được xem là “tín hiệu mở sóng” cho một chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản tại trung tâm Đà Nẵng.

Đội ngũ SCD Group ra quân và cháy hết mình tại sự kiện “Dòng chảy thời đại”

Nỗ lực phục vụ khách hàng bằng những sản phẩm có giá trị thiết thực

Trong bức tranh đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc SCD (SCD Group) nổi lên như một nhân tố tăng trưởng đáng chú ý khi được lựa chọn trở thành “Đối tác phân phối chính thức các dự án tại trung tâm Đà Nẵng” do Sun Group làm chủ đầu tư. Việc góp mặt trong hệ thống phân phối chiến lược không chỉ thể hiện sự tin tưởng từ chủ đầu tư, mà còn phản ánh năng lực triển khai thực chiến và tốc độ thích ứng thị trường của SCD Group trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

SCD Group - Đại lý phân phối chính thức các dự án Sun Group tại trung tâm Đà Nẵng

Khác với cách tiếp cận truyền thống, SCD Group định vị mình là một đơn vị phát triển kinh doanh theo mô hình “tổng lực” - nơi hiệu suất bán hàng không chỉ đến từ quy mô đội ngũ, mà còn từ hệ thống vận hành, chiến lược thị trường và khả năng đồng bộ nguồn lực. Sự hiện diện của đội ngũ chuyên viên kinh doanh SCD tại sự kiện với tinh thần kỷ luật, tốc độ và tính tổ chức cao đã phần nào cho thấy cách doanh nghiệp tái cấu trúc để đón đầu chu kỳ mới.

Danh hiệu “Đại lý kinh doanh vượt trội 2025” do Sun Group vinh danh không chỉ là sự ghi nhận cho hiệu suất bán hàng ấn tượng, mà còn đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của SCD Group trong hành trình tham gia sâu hơn vào hệ thống phân phối các dự án trung tâm - phân khúc giữ vai trò then chốt trong việc định hình diện mạo đô thị.

SCD Group được xướng tên trong hạng mục “Đại lý kinh doanh vượt trội 2025”

Trên nền tảng đó, SCD Group tiếp tục tập trung chuẩn hóa đội ngũ, nâng cao năng lực triển khai và tiêu chuẩn tư vấn, hướng tới góp phần minh bạch hóa thị trường. Với vai trò đại lý phân phối chiến lược, doanh nghiệp được kỳ vọng nhanh chóng củng cố uy tín, khẳng định năng lực thực thi và gia tăng vị thế trên thị trường bất động sản trung tâm trong thời gian tới.

Tại sự kiện, đại diện tiêu biểu của SCD Group - anh Phạm Văn Linh - Giám đốc Khối Kinh doanh S2 đã xuất sắc được vinh danh "Chiến binh Mặt Trời 2025", giải thưởng danh giá dành cho những chuyên viên kinh doanh nổi bật nhất của Sun Group tại thị trường Đà Nẵng.

Anh Phạm Văn Linh nhận vinh danh “Chiến binh mặt trời 2025” tại sự kiện

Đây chính là minh chứng rõ nét nhất cho những kỹ năng bán hàng vượt trội, tinh thần theo đuổi dự án sát sao và khát vọng chinh phục trái tim của khách hàng bằng những sản phẩm có giá trị thiết thực.

SCD Group tăng tốc trong chu kỳ mới của thị trường BĐS

Sự kiện ra quân không chỉ là điểm khởi đầu cho các chiến dịch bán hàng, mà còn phản ánh rõ nét sự dịch chuyển của thị trường bất động sản Đà Nẵng sang giai đoạn chọn lọc và tái cấu trúc.

Trong bối cảnh đó, 2026 của SCD Group mở ra bằng việc chính thức phân phối dự án đất nền KĐT Hòa Quý tại đường Võ Chí Công nối dài và dự án FourS Tower - tổ hợp 4 tòa căn hộ cao cấp ngay giao lộ Minh Mạng - Nguyễn Phước Lan mở ra một kỷ nguyên mới về loạt căn hộ cao cấp ngay tại trung tâm đô thị mới.

Với nền tảng đang được tái thiết theo hướng bài bản và chuyên sâu cùng đội ngũ giàu kinh nghiệm, SCD Group được kỳ vọng là một trong những đơn vị bứt tốc nhanh trong chu kỳ mới, không chỉ ở quy mô doanh số mà còn ở vai trò định hình cách thức phân phối trên thị trường.

Ekip SCD Group tham gia các dự án Sun Group tại trung tâm Đà Nẵng 2026

Tại sự kiện, Chủ đầu tư Sun Property đồng thời hé lộ danh mục các dự án trọng điểm sẽ triển khai trong năm 2026, tập trung vào phân khúc trung tâm với định hướng nâng tầm chuẩn sống và gia tăng giá trị dài hạn.

Điển hình như Da Nang Downtown - biểu tượng quốc tế mới bên bờ sông Hàn. Cùng với đó, sức nóng được lan tỏa mạnh mẽ với quy mô đa dạng phân khúc trải dài từ Chung cư Hòa Quý, Townhouse Hòa Quý, Khu đô thị Hoàng Trà, The Rio & Villa Cosmo, cho đến Symphony 2 cùng dòng sản phẩm thượng lưu Penthouse & Shophouse Symphony.

Đây được đánh giá là các dòng sản phẩm có sức hút lớn, đặc biệt trong bối cảnh quỹ đất lõi đô thị ngày càng khan hiếm và nhu cầu sở hữu bất động sản giá trị thực đang gia tăng rõ nét.

Bích Đào