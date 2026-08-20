Chia sẻ tại phiên Hội thảo toàn thể tại sự kiện Made by Vietnam Day 2026, ông Đặng Nguyễn Ngữ - Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trở thành thước đo tiêu chuẩn, lựa chọn điểm đến của các nhà đầu tư FDI cũng thay đổi, ngày càng yêu cầu cao về hạ tầng đồng bộ, nguồn năng lượng ổn định, khả năng kết nối dữ liệu liên tục cùng dư địa để đổi mới và mở rộng quy mô.

Ông Đặng Nguyễn Ngữ - Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia chia sẻ trong phiên Hội thảo toàn thể tại sự kiện Made by Vietnam Day 2026

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt và đáp ứng xu hướng này, TP. HCM đang tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng bền vững, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới, đáp ứng các tiêu chí xanh và kỹ thuật số để duy trì sức hút với dòng vốn đầu tư quốc tế.

Tại không gian trưng bày Dấu ấn Thương hiệu Việt Made by Vietnam Expo 2026, Schneider Electric mang đến hệ sinh thái giải pháp công nghệ toàn diện, từ hạ tầng số đến nền tảng quản lý năng lượng thông minh, kết nối công nghệ và dữ liệu, dành cho hạ tầng các tòa nhà, trung tâm dữ liệu, nhà máy, cơ sở sản xuất.

Gian hàng Schneider Electric tại không gian trưng bày Dấu ấn Thương hiệu Việt Made by Vietnam Expo 2026

Nổi bật trong đó là nền tảng EcoStruxure cùng hệ sinh thái phần mềm AVEVA, mang đến một kiến trúc mở cho phép doanh nghiệp kết nối các hệ thống hiện hữu, đồng thời linh hoạt mở rộng theo nhu cầu phát triển. Thông qua việc thu thập, giám sát và phân tích dữ liệu theo thời gian thực, các giải pháp này hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu hóa sử dụng năng lượng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số một cách bền vững.

Khách tham quan trực tiếp trải nghiệm các giải pháp công nghệ tại không gian trưng bày

Khu trưng bày cũng giới thiệu các thiết bị bảo vệ điện và tủ phân phối điện thế hệ mới, góp phần bảo đảm vận hành an toàn, liên tục và tin cậy, đồng thời tạo nền tảng cho việc xây dựng hạ tầng số hiện đại và hiệu quả. Qua đó, các doanh nghiệp Việt có khả năng tiếp cận các giải pháp công nghệ tiên tiến, tìm kiếm những hướng đi phù hợp với quá trình hiện đại hóa và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Bà Đoàn Thị Hà - Phó Tổng Giám đốc Khối Tự động hóa Công nghiệp và Giải pháp Chiến lược Schneider Electric Việt Nam và Campuchia chia sẻ tại sự kiện

Chia sẻ tại phiên hội thảo chuyên đề, bà Đoàn Thị Hà - Phó Tổng Giám đốc Khối Tự động hóa Công nghiệp và Giải pháp Chiến lược Schneider Electric Việt Nam và Campuchia cho biết, thông qua định hướng hợp nhất điện khí hóa, tự động hóa và số hóa trên cùng một nền tảng, Schneider Electric góp phần hình thành các hệ sinh thái công nghiệp thông minh, giúp doanh nghiệp Việt nâng cao hiệu suất, tối ưu chi phí và chủ động ứng biến trước mọi biến động. Đây chính là điểm tựa chiến lược giúp doanh nghiệp tối ưu năng suất, vận hành hiệu quả và vững vàng trên hành trình phát triển bền vững.

(Nguồn: Schneider Electric Việt Nam)