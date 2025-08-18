Thời gian gần đây, một số doanh nghiệp gồm Công ty TNHH JP-Bùi Đặng (Hà Nội), Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển HSD (Hưng Yên) và Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ BB Việt Nam (Hà Nội) đã tự nguyện thu hồi Phiếu công bố sản phẩm Anessa.

Liên quan đến việc này, Công ty TNHH Mỹ phẩm Shiseido Việt Nam (SCV) phát đi thông báo như sau:

"Chúng tôi khẳng định rằng các công ty nêu trên không phải là nhà bán lẻ được ủy quyền phân phối chính hãng sản phẩm Anessa và không có bất kỳ mối liên hệ nào với SCV. Việc thu hồi Phiếu công bố sản phẩm từ các công ty này hoàn toàn không liên quan đến các sản phẩm Anessa chính hãng do SCV cung cấp trên thị trường. Do đó, SCV không chịu trách nhiệm về chất lượng của bất kỳ sản phẩm Anessa nào không do SCV hoặc các nhà phân phối chính thức của SCV cung cấp tại thị trường Việt Nam", thông báo của SCV nêu rõ.

SCV cũng thông tin thêm: “Anessa là nhãn hiệu chống nắng Số 1 châu Á (theo khảo sát năm 2024 của Euromonitor) thuộc Tập đoàn Mỹ phẩm Shiseido Nhật Bản, thừa hưởng thành tựu hơn 100 năm nghiên cứu khoa học UV. Tại thị trường Việt Nam, SCV là đơn vị duy nhất được ủy quyền nhập khẩu và phân phối chính thức thương hiệu Anessa theo thỏa thuận độc quyền với Tập đoàn Shiseido. SCV cung cấp các dòng sản phẩm Anessa đa dạng, từ sản phẩm chống nắng đến các sản phẩm chăm sóc da sau nắng chuyên biệt, hiện diện rộng rãi tại các kênh phân phối uy tín trên toàn quốc”.

“Đặt sức khỏe và niềm tin của khách hàng lên hàng đầu, mọi sản phẩm Anessa do SCV nhập khẩu và phân phối đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật hiện hành tại Việt Nam. Tất cả sản phẩm đều được nhập khẩu chính ngạch, có giấy phép lưu hành hợp lệ từ Bộ Y tế, đi kèm hóa đơn và chứng từ đầy đủ, đồng thời được gắn tem nhãn phụ tiếng Việt đúng chuẩn. Chúng tôi cam kết rằng các sản phẩm này đảm bảo nguồn gốc rõ ràng, chất lượng cao và an toàn cho làn da người dùng”, thông báo của SCV cho biết.

SCV đồng thời khuyến khích khách hàng chỉ mua sản phẩm Anessa tại các kênh phân phối chính thức được liệt kê trên website https://anessa.vn/cua-hang, các gian hàng chính hãng trên Shopee Mall, Lazada Mall, TikTok Shop, Tiki, và các chuỗi cửa hàng Sức khỏe - Sắc đẹp uy tín trên toàn quốc.

Email: mailto:anessa.vietnam@scv.shiseido.vn

Hotline: 028 6683 3412

Website: www.anessa.vn

(Nguồn: Công ty TNHH Mỹ Phẩm Shiseido Việt Nam)