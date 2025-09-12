Ngày 12/9, tại TP Đà Nẵng, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết các nội dung giáo dục - đào tạo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, đồng thời xác định định hướng giai đoạn 2026-2030.

Theo báo cáo, đến năm 2025, cả nước có 87,5% số xã đạt chuẩn tiêu chí trường học (mục tiêu 90%), 95,6% số xã đạt chuẩn tiêu chí giáo dục – đào tạo (mục tiêu 90%), 70,8% số xã đạt chuẩn tiêu chí giáo dục NTM nâng cao (mục tiêu 60%). Trong giai đoạn 2021-2025, chương trình đã hỗ trợ đào tạo nghề cho gần 250.000 lao động nông thôn; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt khoảng 54 triệu đồng/năm, tăng 1,3 lần so với năm 2020.

Tuy nhiên, nhiều khó khăn vẫn hiện hữu, đặc biệt ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi cơ sở vật chất thiếu thốn, đội ngũ giáo viên còn mỏng, nguồn lực ngân sách hạn chế.

Một xã miền núi ở Đà Nẵng còn nhiều khó khăn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn cho biết, sau khi sáp nhập với Quảng Nam, thành phố hiện có hơn 3 triệu dân, 94 xã, phường và đặc khu. Đà Nẵng vừa mang vị thế của đô thị trực thuộc Trung ương – trung tâm tăng trưởng của đất nước và miền Trung, vừa phải “gánh trên vai” những hạn chế, khó khăn vốn tồn tại ở Quảng Nam.

Hiện tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố ở mức 3,07% nhưng có sự chênh lệch lớn giữa đô thị và miền núi, do kế thừa tỷ lệ hộ nghèo 4,56% từ Quảng Nam cũ. Nhiều xã miền núi có trường tiểu học với tới 9 điểm trường lẻ, cơ sở vật chất còn thiếu thốn.

“Quảng Nam có 6 huyện miền núi cao thuộc diện thụ hưởng cả 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Sau khi nhập lại, Đà Nẵng phải giải quyết nhiều thách thức. Đây vừa là áp lực vừa là động lực để thành phố phát huy vai trò trung tâm, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho miền núi, vùng sâu, vùng xa phát triển bền vững”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Ông cũng cho rằng việc hợp nhất mở ra “không gian mới, động lực mới và cực tăng trưởng mới” cho Đà Nẵng, tạo điều kiện phát triển giáo dục, văn hóa – xã hội, chuyển đổi số và khởi nghiệp sáng tạo. Song, các tiêu chí giáo dục trong chương trình NTM cần có sự linh hoạt, phù hợp với đặc thù từng vùng và khả năng ngân sách, thay vì áp dụng cứng nhắc.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Tấn Dũng khẳng định, giáo dục và đào tạo là tiêu chí then chốt trong xây dựng NTM, gắn liền với phát triển bền vững. Ông yêu cầu các địa phương thẳng thắn chỉ ra hạn chế, tránh chạy theo thành tích, bảo đảm hiệu quả thực chất.

Thứ trưởng cho biết thời gian tới, các chương trình MTQG sẽ được lồng ghép, bổ trợ lẫn nhau. Đặc biệt, Bộ GD-ĐT sẽ chủ trì Chương trình MTQG hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, bao quát từ mầm non đến sau đại học.

Theo định hướng giai đoạn 2026-2030, Bộ GD-ĐT sẽ ban hành chính sách ưu đãi (trợ cấp, nhà ở) để thu hút giáo viên giỏi đến vùng sâu, vùng xa; nghiên cứu cơ chế hỗ trợ dạy học 2 buổi/ngày cho các trường THCS, THPT ở miền núi, biên giới, hải đảo; đồng thời hoàn thiện chính sách phát triển các trung tâm học tập cộng đồng, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.