Bên cạnh đó, SeABank cũng được Tạp chí The Silicon Review vinh danh “Doanh nghiệp toàn cầu nổi bật năm 2025” (Global Best Companies to Watch 2025) nhờ kết quả kinh doanh và hoạt động xuất sắc, toàn diện.

Bảng xếp hạng “Top 1000 Ngân hàng thế giới” (Top 1000 World Banks) là một trong những thước đo uy tín hàng đầu trong ngành tài chính, được thực hiện từ năm 1970 và xếp hạng các ngân hàng dựa trên tiêu chí cốt lõi là vốn cấp 1 (Tier 1 capital).

Hằng năm, Ban tổ chức phân tích những thách thức và cơ hội mà ngành Ngân hàng phải đối mặt ở cấp độ toàn cầu, khu vực và cấp quốc gia để đưa ra những tiêu chí và đánh giá khách quan, toàn diện nhất. Năm 2025, Bảng xếp hạng tập trung vào 6 chỉ số về tài chính và hiệu quả hoạt động gồm: Vốn cấp 1 (theo định nghĩa Basel), Tổng tài sản, Lợi nhuận trước thuế, Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA), Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (ROE), Tỷ lệ tài sản vốn.

Nhờ giữ vững tốc độ tăng trưởng và đạt kết quả nổi bật trong năm 2024, SeABank là một trong 15 ngân hàng Việt Nam được vinh danh trong bảng xếp hạng 2025, đồng thời là một trong số ít ngân hàng góp mặt 4 năm liên tiếp trong bảng xếp hạng danh giá này. Với thứ hạng 708/1000, vị trí của SeABank tăng 44 bậc so với năm 2024 và tăng 232 bậc so với lần đầu tiên được xếp hạng vào năm 2022.

Việc SeABank liên tục thăng hạng trong 4 năm qua, đặc biệt là cú nhảy vọt 44 bậc trong năm nay, đã khẳng định mạnh mẽ tiềm lực tài chính vững chắc, sự tăng trưởng an toàn, bền vững và hiệu quả hoạt động kinh doanh vượt trội của Ngân hàng.

Trong khi đó, giải thưởng “Doanh nghiệp toàn cầu nổi bật năm 2025” từ The Silicon Review ghi nhận SeABank trên nhiều phương diện về: Hiệu quả tài chính, Tăng trưởng bền vững, Quản trị doanh nghiệp, ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), Phát triển bền vững, Nhân sự & Văn hóa doanh nghiệp, Chuỗi cung ứng & Vận hành, Đổi mới công nghệ, Thành tựu & Vị thế trong ngành.

Sự công nhận từ một tạp chí chuyên sâu về công nghệ, tài chính và đổi mới của Mỹ, đã cho thấy SeABank đang đi đúng hướng trong việc ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa vận hành.

Trước đó, tạp chí này đã 3 lần trao giải thưởng ghi nhận về sự hiệu quả ứng dụng công nghệ trong hoạt động và tốc độ phát triển nhanh chóng của SeABank vào các năm 2020, 2021 và 2024.

Những năm gần đây, SeABank liên tục tăng trưởng mạnh mẽ và toàn diện, tạo dấu ấn trên thị trường quốc tế và được ghi nhận bởi nhiều tổ chức uy tín thế giới. Trong nửa đầu năm 2025, SeABank lần thứ 5 liên tiếp được Worldcob (Hoa Kỳ) trao giải The Bizz cho Doanh nghiệp xuất sắc; được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng về quản trị bền vững, quản trị rủi ro, ngân hàng điện tử bởi Tạp chí The European (Vương Quốc Anh); tăng 10 bậc trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 của Tạp chí Fortune (Hoa Kỳ)...

Đây là động lực để SeABank tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công nghệ nhằm tối ưu vận hành và gia tăng trải nghiệm khách hàng, qua đó duy trì tăng trưởng bền vững và mang lại lợi thế cạnh tranh. Đồng thời, Ngân hàng cũng chú trọng củng cố các nền tảng về quản trị ngân hàng, quản trị rủi ro, nhân sự và văn hóa tổ chức, an sinh và môi trường xã hội nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh có trách nhiệm, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả.

Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với gần 4 triệu khách hàng, gần 5.300 nhân viên và 181 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn.

SeABank được coi là một trong những ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống các ngân hàng với số vốn điều lệ 28.450 tỷ đồng, được Moody’s xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng, đồng thời là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tiêu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III.

Theo chiến lược phát triển “Hội tụ số”, SeABank tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.