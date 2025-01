Bên cạnh màn tranh tài đầy ấn tượng, sự kiện còn đánh dấu cột mốc quan trọng với việc công bố Định vị giá trị mới SeAPremium, khẳng định cam kết mang đến giá trị vượt trội và trải nghiệm khác biệt cho khách hàng ưu tiên của SeABank.

Định vị giá trị mới cho khách hàng ưu tiên

Với hành trình hơn 10 năm phục vụ khách hàng ưu tiên, SeAPremium giới thiệu định vị giá trị mới dựa trên ba trụ cột:

Stability (An toàn, bền vững): Đảm bảo sự an tâm an toàn gia sản cho khách hàng với uy tín quốc tế được đánh giá bởi các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế uy tín. Mức tín nhiệm của SeABank đạt mức Ba và triển vọng Ổn định (theo Moody 2024). Đồng thời tầm nhìn chiến lược dài hạn được kiến tạo bởi Hội đồng quản trị - những người tiên phong trong việc xây dựng các giá trị vượt thời đại.

Exclusivity (Đặc quyền, độc bản): Mang đến những đặc quyền độc đáo và trải nghiệm đẳng cấp, cùng các ưu đãi vượt trội tại hệ thống sân golf hàng đầu Việt Nam từ BRG và phong cách sống đẳng cấp với các thương hiệu quốc tế: Intercontinental Hanoi Westlake, Sheraton Danang, Hilton Opera Hanoi. Đặc quyền tiếp cận sớm với cơ hội đầu tư từ bất động sản cao cấp đến các giải pháp đầu tư tài chính độc quyền.

Advisory (Tin cậy, chuyên biệt): Dịch vụ tư vấn chuyên sâu từ đội ngũ giám đốc, chuyên viên chăm sóc khách hàng ưu tiên và chuyên gia hàng đầu về tài chính cũng như phong cách sống.

Ảnh: SeABank

“Với định vị giá trị mới và chiến lược phát triển bền vững, SeABank cam kết tiếp tục mang lại những dịch vụ tốt nhất, đáp ứng nhu cầu của quý khách cao nhất. Điều chúng tôi luôn mong mỏi đó là SeABank luôn ở trong trái tim của quý khách: SeAPremium - Kiến tạo giá trị vững bền", đại diện ngân hàng SeABank chia sẻ.

Trải nghiệm đặc quyền tại SeAPremium Master 2024

Với việc ra mắt Định vị giá trị mới dành cho khách hàng ưu tiên, SeABank tiếp tục tổ chức thành công giải golf SeAPremium Master 2024 vào 20/12/2024, quy tụ 120 khách hàng VIP và đối tác quan trọng của ngân hàng. Giải đấu trở thành sự kiện đáng chú ý dịp cuối năm dành cho những người yêu thích bộ môn golf.

Ảnh: SeABank

Với thông điệp “Trọn an tâm xứng tầm vị thế”, SeABank tiếp tục sứ mệnh kết nối và tôn vinh tài năng, đam mê golf của các khách hàng ưu tiên của ngân hàng với giá trị giải thưởng lên tới 1,5 tỷ đồng dành cho những golfer xuất sắc nhất. Đặc biệt hơn, tại SeAPremium Master 2024, khách hàng còn có những trải nghiệm thượng lưu đặc quyền về trà đạo, nghệ thuật, văn hóa truyền thông chuẩn tinh hoa, trải nghiệm tư vấn bởi đội ngũ huấn luyện viên golf hàng đầu.

Ảnh: SeABank

Các khách hàng tham dự giải Golf SeAPremium Master 2024 đều có chung cảm xúc hài lòng và ấn tượng với những trải nghiệm mà mùa giải mang lại.

"Lần thứ hai tham dự giải golf cho khách hàng VIP của SeABank, tôi thực sự cảm thấy trải nghiệm khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu. Từ việc thi đấu ở sân golf đẳng cấp, tổ chức các lượt thi đấu và trao giải đều rất chuyên nghiệp và công bằng. Không chỉ vậy, những trải nghiệm trong ngày thi đấu được thiết kế như một kỳ nghỉ dưỡng thực thụ. Tôi thực sự rất thích những đặc quyền mà SeAPremium mang lại", một khách hàng tham dự giải đấu chia sẻ.

Sân golf Legend Valley Country Club - địa điểm tổ chức giải golf SeAPremium Master 2024 được Nicklaus Design thiết kế, thuộc Top 10 sân Golf tốt nhất Việt Nam năm 2024. Ảnh: Sân golf Legend Valley Country Club

SeAPremium là dịch vụ dành cho khách hàng ưu tiên từ ngân hàng SeABank. Bên cạnh những đặc quyền tài chính (tối ưu hóa lợi nhuận), khách hàng ưu tiên SeAPremium còn được tận hưởng mọi dịch vụ cao cấp tại sân bay, sân golf, ẩm thực, nghỉ dưỡng…

Với tôn chỉ lấy khách hàng là trọng tâm, SeABank định vị golf là điểm khác biệt và độc đáo so với dịch vụ ưu tiên của các ngân hàng khác với sản phẩm SeAGolf Platinum, đặc quyền chơi golf miễn phí và giải golf SeAPremium Master thường niên.

Ngân hàng SeABank đã và luôn tận tụy với sứ mệnh “Phục vụ với sự tận tâm, nhiệt huyết để mang đến cuộc sống hạnh phúc hơn và một tương lai thịnh vượng cho cộng đồng”, từ năm 1994 đến nay.

Bích Đào