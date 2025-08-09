Xem video:

Tối 8/8 tại Quảng Tây (Trung Quốc), một chiếc SUV điện BYD Song Plus khi di chuyển qua khu dịch vụ Tieshan giữa cơn giông đã bị sét đánh tới 3 lần liên tiếp. Camera hành trình ghi lại khoảnh khắc những tia điện sáng rực quét ngang, nhảy múa trên nóc xe.

Điều bất ngờ là khi trời quang, tài xế bước ra hoàn toàn bình an. Chiếc xe cũng gần như nguyên vẹn: pin, động cơ điện và hệ thống điều khiển vẫn hoạt động bình thường. Kiểm tra sau đó chỉ phát hiện hai vết cháy nhỏ trên nóc – dấu tích duy nhất của các cú sét đánh.

Giới chuyên môn cho rằng đây là minh chứng rõ ràng cho nguyên lý lồng Faraday, do nhà vật lý Michael Faraday phát hiện từ thế kỷ 19. Theo nguyên lý này, khung vỏ kim loại kín sẽ dẫn dòng điện chạy vòng quanh bề mặt, truyền xuống đất, thay vì xuyên qua khoang xe. Khi đó, người bên trong và vỏ xe có cùng điện thế, nên dòng điện không chạy qua cơ thể họ.

Nhờ thiết kế vỏ kim loại liền khối, chiếc xe điện BYD đã “gánh” toàn bộ năng lượng sét, bảo vệ an toàn cho người ngồi bên trong và giữ cho các hệ thống điện trọng yếu không hề hấn gì.

Bảo Ngọc (theo Cartoq)

Tin bài cộng tác gửi về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!