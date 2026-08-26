Đây là năm thứ tư liên tiếp SHB nhận được giải thưởng uy tín này, khẳng định những nỗ lực của ngân hàng trong việc phát triển các giải pháp tài chính bền vững, đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng xanh quốc gia.

Sustainable Finance Awards là giải thưởng thường niên do Global Finance tổ chức nhằm tôn vinh các tổ chức tài chính tiên phong trong phát triển các giải pháp tài chính bền vững và cung cấp nguồn vốn cho các dự án tạo ra tác động tích cực đối với môi trường và xã hội. Giải thưởng được xét duyệt dựa trên các tiêu chí khách quan và độc lập, bao gồm chiến lược và chính sách quản trị, kết quả thực tế trong hoạt động tài chính bền vững, mức độ đổi mới, tác động đối với thị trường cũng như những thành tựu có thể đo lường được.

Việc liên tiếp được Global Finance vinh danh trong bốn năm cho thấy những nỗ lực bền bỉ của SHB trong việc tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào hoạt động kinh doanh, phát triển các sản phẩm tài chính xanh, mở rộng nguồn vốn cho các lĩnh vực ưu tiên và đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi theo hướng bền vững.

Giải thưởng cũng là sự ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của SHB, trong đó phát triển bền vững được xác định là nền tảng để nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo giá trị cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng, đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng xanh của Việt Nam.

“Với định hướng trở thành một ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới, SHB luôn bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và các chiến lược quốc gia. Trên nền tảng đó, ngân hàng không ngừng hoàn thiện năng lực quản trị theo các chuẩn mực quốc tế, mở rộng huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn vốn xanh, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, góp phần hiện thực hóa cam kết Net Zero của Việt Nam”, đại diện SHB chia sẻ.

SHB năm thứ tư liên tiếp được Global Finance vinh danh tại “Sustainable Finance Awards”

Theo đại diện SHB, năm 2025, ngân hàng liên tiếp huy động thành công hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí ESG với tổng quy mô 600 triệu USD. Cả hai giao dịch đều ghi nhận mức quan tâm cao từ thị trường quốc tế: khối lượng đăng ký tham gia vượt hạn mức chào mời ban đầu, qua đó SHB thực hiện quyền chọn tăng quy mô huy động (greenshoe) để tối ưu hóa cơ cấu nguồn vốn và đáp ứng nhu cầu tài trợ các dự án xanh. Nguồn vốn mới giúp SHB mở rộng dư địa tài trợ cho doanh nghiệp và dự án theo định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Kiên định với chiến lược phát triển bền vững, SHB tiếp tục định vị là cầu nối hiệu quả đưa dòng vốn xanh quốc tế vào Việt Nam, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, qua đó đóng góp thiết thực cho các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

SHB dẫn dòng vốn đến các dự án xanh, phát triển bền vững, đồng hành cùng quốc gia hướng đến mục tiêu Net Zero vào năm 2050

Từ nhà máy gạo Hạnh Phúc ở An Giang cho đến nhà máy điện gió Yang Trung ở Gia Lai, dòng vốn của SHB đang hiện diện trong nhiều công trình mang dấu ấn phát triển bền vững. Bên cạnh những dự án tiêu biểu đó, SHB còn đồng hành cùng nhiều công trình điện gió, thủy điện và các dự án sản xuất, nông nghiệp theo hướng xanh trên khắp cả nước.

Danh mục đầu tư ngày càng mở rộng của SHB thể hiện rõ định hướng xanh hóa dòng vốn, đưa nguồn lực tài chính chảy vào những lĩnh vực tạo giá trị bền vững, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng xanh và cam kết Net Zero của Việt Nam.

Những nỗ lực của SHB đã được nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc tế vinh danh với các giải thưởng như: TOP 10 Doanh nghiệp thực thi ESG toàn diện nổi bật (Vietnam ESG Awards); “Ngân hàng có tác động ESG tích cực nhất Việt Nam” (Finance Asia); “Ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho Doanh nghiệp SME” (Alpha Southeast Asia); Chương trình ESG tiêu biểu tại Việt Nam (The Asian Banking and Finance)....

SHB đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích, ngân hàng bán lẻ tốt nhất và là ngân hàng Top đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính, dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp chiến lược có hệ sinh thái, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, phát triển xanh; doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, SHB đang tiếp tục tập trung triển khai Chiến lược chuyển đổi toàn diện dựa theo 4 trụ cột: Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số, với 6 giá trị cốt lõi: Tâm – Tin – Tín – Tri – Trí – Tầm.

(Nguồn: SHB)