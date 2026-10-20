Trước thực tế tiến độ thực hiện các chương trình MTQG chậm và thấp, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu siết trách nhiệm; đồng thời rà soát, điều chuyển nguồn vốn không còn nhu cầu sử dụng.

Hợp phần cầu Suối Hộc thuộc dự án mở đường vào các xã vùng lòng hồ bản Vẽ thi công dang dở do nhiều khó khăn khách quan về thời tiết. Ảnh: Thanh Hải

Nguồn vốn lớn nhưng giải ngân chưa đạt yêu cầu

Theo số liệu của tỉnh Nghệ An, tổng nguồn vốn đầu tư thuộc 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2025 được phép kéo dài thực hiện sang năm 2026 trên địa bàn tỉnh là 774.528 triệu đồng.

Tuy nhiên, tính đến ngày 8/10, số vốn giải ngân mới đạt 243.853 triệu đồng, tương đương 33,39% kế hoạch, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ giải ngân chung toàn tỉnh là 70,90%.

Trong đó, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giải ngân 13.780 triệu đồng, đạt 21,68% kế hoạch; Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giải ngân 190.725 triệu đồng, đạt 38,7%; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giải ngân 39.348 triệu đồng, đạt 22,62%.

Đáng chú ý, nguồn vốn sự nghiệp được phép kéo dài sang năm 2026 còn lớn hơn, với tổng số hơn 1.498 tỷ đồng. Đến ngày 30/9, số vốn giải ngân đạt trên 540 tỷ đồng, tương đương 38,43% kế hoạch.

Những con số này cho thấy áp lực giải ngân vẫn rất lớn khi năm 2026 đã bước vào quý IV. Vốn đã được bố trí nhưng chưa chuyển hóa thành khối lượng thực hiện tương ứng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các công trình, nhiệm vụ và hiệu quả sử dụng nguồn lực dành cho phát triển nông thôn, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Dự án mở đường vào các bản làng người Đan Lai ở xã Môn Sơn sau nhiều năm triển khai vẫn chưa xong. Ảnh: Hoàng Hải

Trong phiên họp với các sở, ngành, địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đôn đốc giải ngân vốn các chương trình MTQG mới đây, ông Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đánh giá tiến độ triển khai các chương trình chưa đạt yêu cầu, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo, điều hành.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng chỉ rõ một số địa phương chưa thực sự sâu sát, chưa dành đủ tâm huyết và trách nhiệm cho nhiệm vụ. Việc nghiên cứu văn bản, hướng dẫn của cấp trên và cơ quan chuyên môn chưa đầy đủ.

Sự phối hợp giữa các sở, ngành với địa phương chưa chặt chẽ, trong khi hoạt động của ban chỉ đạo ở một số nơi chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm.

Báo cáo tiến độ từng tuần, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

Hiện nay, tại 13 đơn vị trên toàn tỉnh đang có vốn đầu tư còn lại chưa giải ngân lớn, chiếm 84% tổng số vốn chưa giải ngân.

Theo đó, danh sách gồm 10 xã: Môn Sơn, Tiền Phong, Mỹ Lý, Nhôn Mai, Hữu Kiệm, Hữu Khuông, Tri Lễ, Chiêu Lưu, Mường Típ và Mường Xén; cùng 3 đơn vị cấp tỉnh là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh và Sở Y tế.

Đoàn công tác của Trung ương kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 tại xã Quỳ Hợp. Ảnh: Thanh Hải

Để tháo gỡ những vương mắc trong giải ngân nguồn vốn chương trình MTQG, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh đề nghị: Các đơn vị phải khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai từng dự án. Tất cả đơn vị sử dụng vốn các chương trình phải rà soát, chốt số liệu kế hoạch vốn không còn nhu cầu sử dụng, chi tiết theo từng nhiệm vụ, dự án của từng chương trình.

Tỉnh Nghệ An cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Kho bạc Nhà nước rà soát tổng thể, xác định chính xác số vốn không còn nhu cầu sử dụng để sớm hoàn thành điều chỉnh kế hoạch vốn kéo dài.

Mục tiêu là tạo điều kiện về thời gian giải ngân cho các nhiệm vụ, dự án được bổ sung vốn, hạn chế tình trạng vốn còn nhưng không thể sử dụng hiệu quả do chậm điều chỉnh.

Theo ông Nguyễn Đăng Tĩnh - Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Nghệ An: Đối với danh mục dự án không còn nhu cầu sử dụng vốn, hoặc không còn đối tượng để giải ngân, đơn vị đang tổng hợp từ các sở, ngành, địa phương để báo cáo UBND tỉnh, tránh để vốn tiếp tục nằm chờ.

Tinh thần được lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh là rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Trường hợp đã được giao nhiệm vụ nhưng không thực hiện hoặc thực hiện thiếu trách nhiệm phải được xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền.