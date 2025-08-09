Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia (còn gọi là dự án Laluna), nằm trên đường Nguyễn Cơ Thạch ở Nha Trang, do Công ty CP Khách sạn Bến du thuyền làm chủ đầu tư.

Dự án bao gồm 4 khu chức năng, phát triển khách sạn, căn hộ cao cấp, công viên, bãi đỗ xe, dịch vụ thương mại và vui chơi giải trí, với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.

Cụ thể, khu A có diện tích gần 6.000m2, xây dựng khách sạn và căn hộ du lịch; khu B hơn 3.800m2, cũng dành cho khách sạn và căn hộ du lịch; khu C hơn 18.200m2 để xây dựng khách sạn, căn hộ du lịch và quán cà phê; khu D rộng khoảng 19.000m2 nhằm phát triển khách sạn, căn hộ du lịch, dịch vụ thương mại và vui chơi giải trí.

Dự án được sử dụng đất đến năm 2064, do Nhà nước giao và có thu tiền sử dụng đất theo quy định.

Theo giấy chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư dự kiến xây dựng khu A, B trong giai đoạn 2016-2018.

Sau một thời gian thi công rầm rộ, hai khối “siêu cao ốc” này gần như đã hoàn thiện phần thô, hệ thống cơ điện, nhưng đã dừng thi công từ cuối năm 2021 đến nay.

Hiện dự án bị “đắp chiếu”, gây mất mỹ quan và lãng phí đất đai, không phát huy được hiệu quả đầu tư.

Đối với khu C, D, theo tiến độ đăng ký, các cơ quan chức năng dự kiến xây dựng trong giai đoạn 2018-2020. Tuy nhiên, khu C chưa được triển khai do chưa cập nhật quy hoạch, chưa đủ điều kiện xin phép xây dựng.

Đặc biệt, khu D đã bị tỉnh thu hồi đất vào để giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý. Nguyên nhân, khu này không nằm trong dự án hoàn vốn của dự án BT nâng cấp, mở rộng đường Mai Xuân Thưởng và dự án BT xây dựng ký túc xá Trường Chính trị tỉnh. Tuy nhiên, đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa tiến hành bàn giao.

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xử lý tình trạng khu D của dự án. Việc chậm bàn giao gây khó khăn cho công tác quản lý và triển khai các dự án công, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm.

Ghi nhận của PV VietNamNet, dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia sở hữu vị trí đắc địa, hướng ra vịnh Nha Trang, nhưng hai siêu cao ốc này đang trong tình trạng bỏ hoang nhiều năm.

Hai tòa nhà mới chỉ hoàn thiện phần thô, lắp kính, sơn tường và lan can bảo vệ. Phần mái nhà vẫn dang dở. Công trình dừng thi công, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu tái khởi động. Nhiều hạng mục hạ tầng trong dự án phơi mưa nắng suốt thời gian dài, có dấu hiệu xuống cấp.

Hàng loạt trụ móng bê tông bên trong chưa hoàn thành, qua thời gian đã bị xuống cấp. Xung quanh dự án được quây kín bằng tôn, bên trong hoang phế, lạnh lẽo. Khối nhà có dấu hiệu dần xuống cấp, hư hỏng. Vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang, sắt thép dần hoen rỉ.

Bên cạnh việc chậm tiến độ, dự án Laluna còn vướng lùm xùm giữa chủ đầu tư và khách hàng.

Cụ thể, từ năm 2018-2019, công ty đã ký nhiều hợp đồng mua bán căn hộ để huy động vốn. Nhiều khách hàng đã thanh toán tới 95-97% giá trị căn hộ.

Tuy nhiên, dự án đã quá hạn bàn giao hơn 3 năm so với cam kết trong hợp đồng.

Ngoài việc dừng thi công, khoản nợ cho dự án này cũng bị ngân hàng rao bán đấu giá. Cụ thể, năm 2023, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) thông báo đấu giá quyền sử dụng hơn 3.800m2 đất và tài sản tại khu B để thu hồi nợ, với giá khởi điểm 1.145 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 8/2022, một ngân hàng khác cũng từng rao bán khoản nợ hơn 540 tỷ đồng tại khu A dự án để xử lý, thu hồi nợ vay.

Tài sản bảo đảm cho khoản nợ trên bao gồm quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất rộng gần 6.000m2 tại khu A để xây dựng khách sạn, căn hộ du lịch (đất ở tại đô thị không hình thành đơn vị ở), có thời hạn sử dụng đến năm 2064.

Để giải quyết các dự án chậm tiến độ, trong đó có Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Quốc Nam vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các dự án vướng mắc trên địa bàn. Đồng thời, UBND tỉnh cũng thành lập tổ công tác rà soát, tổng hợp và tham mưu phương án xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, đề xuất giải pháp xử lý.