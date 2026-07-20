Từ người bị chấm điểm đến người cầm cân nảy mực

- Ở tuổi ngoài 40, ngồi "ghế nóng" The Face Vietnam 2026 cạnh những gương mặt trẻ hơn cả một thế hệ, Anh Thư thấy vị trí của mình bây giờ khác gì so với thời còn đứng trên sàn catwalk để người khác chấm điểm? Cảm nhận riêng của chị về H'Hen Niê và Võ Hoàng Yến?

Ngồi ghế mentor áp lực hơn đứng trên sàn catwalk nhiều. Hồi trẻ tôi là người đi thi, cố gắng để được công nhận. Còn bây giờ tôi phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình, với thí sinh và cả chương trình. Tôi không nghĩ mình hơn ai, chỉ là có nhiều trải nghiệm hơn nên chia sẻ lại cho các bạn trẻ.

H'Hen Niê và Võ Hoàng Yến, mỗi người một thế mạnh. Hen truyền cảm hứng, tích cực và giàu năng lượng. Yến có kinh nghiệm nghề dày, xử lý tình huống nhanh. Ngồi cùng 2 bạn tôi cũng học thêm nhiều điều.

Anh Thư bên H'Hen Niê và Võ Hoàng Yến.

- Quan sát cách nói chuyện, có thể thấy chị rất nghiêm khắc và chú ý đến tư cách, đạo đức, thái độ của thí sinh chứ không chỉ về ngoại hình và chuyên môn. Vì sao vậy và chị từng sai sót khi giúp đỡ ai đó?

Chắc là do tuổi và những gì tôi trải qua. Làm nghề lâu mới thấy tài năng quan trọng, nhưng để đi đường dài nhân cách còn quan trọng hơn.

Tôi cũng từng tin nhầm người, nhiệt tình giúp đỡ nhưng sau này mới biết không phải ai cũng trân trọng sự tin tưởng đó. Tôi không muốn nhắc cụ thể là ai vì mọi chuyện đã qua, chỉ rút ra bài học là vẫn cứ sống tử tế, vẫn giúp người khi có thể nhưng tỉnh táo hơn và đừng đặt hết niềm tin vào cảm tính.

Nên bây giờ nhìn một thí sinh, ngoài chuyên môn tôi cũng để ý cách các bạn cư xử, cách đối diện với sai hay đúng. Vì nổi tiếng có thể rất nhanh nhưng giữ được sự yêu thương của mọi người mới là điều khó.

- Từng là vedette thời kỳ hoàng kim, chị nhìn thấy điều gì ở dàn thí sinh hiện tại mà thế hệ chị ngày xưa không có và ngược lại?

Các bạn bây giờ có nhiều cơ hội hơn, chỉ cần một chiếc điện thoại có thể xây dựng hình ảnh, tiếp cận khán giả. Nhưng áp lực cũng lớn hơn nhiều, một sai sót nhỏ có thể lan truyền rất nhanh. Thế hệ tôi lì, muốn có show diễn hay vai diễn phải kiên trì đi casting, gặp từng người, chứ không có mạng xã hội để nổi tiếng nhanh. Mỗi thời một cái khó riêng, không thế hệ nào giỏi hơn thế hệ nào, chỉ là phải biết tận dụng lợi thế thời đại mình.

Hào quang cũ và cánh cửa điện ảnh chưa khép

- Khi những clip diễn vedette, quảng cáo, phim ngày xưa bất ngờ viral trở lại, cảm giác của chị nhìn lại chính mình hơn 20 năm trước như thế nào?

Nhiều khi xem lại tôi cũng bất ngờ, có clip còn không nhớ quay từ bao giờ. Nhìn lại thấy cô gái ngày đó rất vô tư, rất liều, được làm nghề là lao vào làm hết mình. Còn bây giờ tôi điềm tĩnh hơn, biết chậm lại và trân trọng từng cơ hội. Vui nhất là sau hơn 20 năm vẫn có người nhớ đến những hình ảnh đó.

Ở tuổi ngoài 40, Anh Thư vẫn giữ phong độ.

- 20 năm trước, chị và Thanh Hằng đã là vedette, bây giờ vẫn được làng thời trang ghi nhận. Thanh Hằng mới đóng vai chính phim điện ảnh, còn Anh Thư có mong muốn trở lại?

Tôi chưa bao giờ rời điện ảnh, chỉ là có giai đoạn ưu tiên gia đình và kinh doanh hơn. Gặp vai diễn đủ hay tôi vẫn muốn làm, không đặt nặng vai chính hay phụ, quan trọng là nhân vật có chiều sâu. Sắp tới tôi cũng có một dự án điện ảnh. Được quay lại phim trường sau nhiều năm, vừa hồi hộp vừa háo hức.

Sau ánh đèn sân khấu là một người mẹ, một người làm chủ

- Từ một người từng chạy show quần quật để tự nuôi con sau ly hôn, đến khi làm chủ cơ sở thẩm mỹ, đâu là quyết định kinh doanh chị cho là mạo hiểm nhưng lại đúng đắn nhất?

Là quyết định bỏ gần hết công việc nghệ thuật để tập trung kinh doanh. Lúc đó, nhiều người nói tôi liều nhưng tôi là mẹ đơn thân, cần công việc ổn định lâu dài để nuôi con.

Trong nghệ thuật mọi người biết tôi là Anh Thư nhưng sang kinh doanh tôi là người mới, phải bắt đầu lại từ số 0. May mắn có một người em đồng hành gần 10 năm, vượt qua từ lúc khó khăn nhất đến khi ổn định. Thành quả hôm nay là công sức của cả một tập thể đã tin tưởng và đi cùng tôi.

- 10 năm không tái hôn vì sợ con buồn khi đọc bài văn nhắc chuyện mẹ đi lấy chồng. Giờ con có khuyên mẹ mở lòng?

Ngày xưa tôi chỉ sợ con buồn, cảm thấy bị bỏ lại phía sau. Bây giờ con đã lớn, chính con là người động viên tôi sống cho bản thân nhiều hơn.

Càng lớn, tôi càng nhìn mọi thứ đơn giản hơn. Hồi trẻ tôi để ý nhiều đến cảm xúc, lãng mạn; bây giờ cần sự bình yên, tử tế và cảm giác đồng hành lâu dài. Tôi không còn đặt quá nhiều tiêu chuẩn, chỉ cần tôn trọng, tin nhau và cùng hướng về điều tích cực. Hiện tại tôi hài lòng với cuộc sống và có một người đồng hành luôn ủng hộ mình.

Anh Thư và con trai Tiểu Long - động lực lớn nhất phía sau hành trình một mình gây dựng sự nghiệp kinh doanh của siêu mẫu sau ly hôn.

- Chị áp dụng bài học "sống thật" vào cách dạy con trai qua tuổi dậy thì như thế nào?

Tôi không phải người mẹ hoàn hảo, cũng từng nuông chiều con, từng sai và học cách sửa. Điều tôi luôn nói với con là làm sai cứ nhận sai rồi cùng tìm cách sửa. Mẹ có thể buồn, có thể la nhưng không muốn con sống giả hay đổ lỗi cho người khác.

Con trai tôi hiện học đại học, tôi mong con tự tìm con đường mình yêu thích, không ép theo nghề mẹ. Hai mẹ con giờ như 2 người bạn, có lúc bất đồng quan điểm vì con đang tuổi trưởng thành cũng là điều bình thường. Tôi mong nhất con trở thành người tử tế, có trách nhiệm và biết tự lập.

Siêu mẫu Anh Thư tự tin tạo dáng:

Ảnh: FBNV, video: TikTok