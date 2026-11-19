Hơn 1 tháng nay, siêu mẫu Dương Yến Ngọc bị những cơn đau bụng dai dẳng. Kết quả sinh thiết vừa xác định cô mắc ung thư cổ tử cung ở giai đoạn sớm. Cô cho biết cơ thể đã kiệt sức, nhưng tinh thần vẫn đủ bình thản để cân nhắc hướng điều trị.

Ngày 19/11, siêu mẫu Dương Yến Ngọc đăng một video dài hơn 9 phút lên trang cá nhân để kể về căn bệnh vừa phát hiện. Cô tiết lộ mình bị ung thư cổ tử cung và xem đây là một hành trình mới, đòi hỏi sự bình tĩnh, dũng cảm và yêu thương bản thân hơn.

Clip Dương Yến Ngọc chia sẻ về bệnh mới phát hiện:

Theo lời kể của Dương Yến Ngọc, hơn 1 tháng trước cô bị đau bụng dưới và đến bệnh viện phụ sản thăm khám. Sau đó cơn đau lan xuống vùng thắt lưng như có vật nặng đè lên. Cô đã thử bấm huyệt, vật lý trị liệu và nhiều cách khác nhưng cơn đau không giảm mà ngày càng nặng hơn.

Vài ngày trước khi đăng video, cô nhận kết quả sinh thiết có tế bào ung thư. Bác sĩ chẩn đoán cô mắc ung thư cổ tử cung, bệnh còn ở giai đoạn sớm nhưng chưa xác định được cụ thể là giai đoạn nào. Cô được làm thủ tục chuyển sang Bệnh viện Ung bướu để kiểm tra kỹ hơn và có phác đồ điều trị phù hợp.

Dương Yến Ngọc cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp trong công ty và cả những người xa lạ trên Facebook đã nhắn tin hỏi thăm, động viên cô. Cô dự định ghi lại hành trình điều trị dưới dạng nhật ký, với mong muốn những chia sẻ này trở thành động lực cho những người đang phải đối diện biến cố.

Siêu mẫu Dương Yến Ngọc xem đây là một hành trình mới, đòi hỏi sự bình tĩnh, dũng cảm và yêu thương bản thân.

Dương Yến Ngọc cho biết quá trình tập thiền định, chánh niệm suốt 8 năm giúp cô rất nhiều lúc này. Ngày 20/11, cô đến Bệnh viện Ung bướu làm xét nghiệm chuyên sâu để xác định nguyên nhân, giai đoạn bệnh và phác đồ, sau đó mới chọn hướng điều trị.

Nữ siêu mẫu cho biết mình vốn sống lành mạnh, khoa học. Năm 2018, sau một biến cố sức khỏe, tinh thần cô rơi vào trạng thái hoảng loạn. Từ đó đến nay, cô theo đuổi lối sống tỉnh thức: tìm hiểu các phương pháp thở, thực hành chánh niệm, chánh định để chuyển hóa tâm và thoát khỏi lo âu, sợ hãi. Cô từng nghĩ mình đã thay đổi được bản thân và từ đây sẽ sống khỏe, sống bình an. Vì vậy, tin mắc ung thư vào cuối năm 2026 với cô chẳng khác gì “sét đánh ngang tai”.

Dương Yến Ngọc cũng nói về việc mình có những khác biệt về hệ thần kinh. Cô mắc rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và tự kỷ phổ nhẹ, vì thế từng chịu không ít phán xét, định kiến.

“Nhìn lại cuộc đời, Ngọc nhận ra mình đã có những năm tháng sống trong uất ức, chịu đựng, nhẫn nhịn và dồn nén cảm xúc”, cô chia sẻ. Cô nói không rõ những tổn thương ấy đã ảnh hưởng đến mình ra sao, nhưng hiểu rằng đã đến lúc phải chăm sóc bản thân kỹ hơn.

Dương Yến Ngọc chưa chọn phương pháp điều trị.

Dương Yến Ngọc sinh năm 1979, là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2000 và thuộc thế hệ siêu mẫu đầu tiên của showbiz Việt. Cô từng đóng các phim Những cô gái chân dài, 1735km. Hiện cô là mẹ đơn thân của 2 con.

Ảnh: Tư liệu

Clip: FBNV