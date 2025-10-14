BST Manifeste của nhà thiết kế Thanh Hương Bùi vừa được giới thiệu tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải - Shanghai Fashion Week SS26 với sự xuất hiện của hai gương mặt Việt Nam: Á hậu Hoàng Thuỳ và Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2023 Lê Hoàng Phương.

Lê Hoàng Phương mở màn bộ sưu tập với bộ trang phục lấy ý tưởng từ nghệ thuật chúc chỉ kết hợp nghệ thuật làm giấy truyền thống, cùng với cách dựng phom 3D, đính hoa nổi bằng cườm...

Lê Hoàng Phương và Hoàng Thùy.

Á hậu Hoàng Thùy giữ vai trò vedette của bộ sưu tập. Siêu mẫu phải đứng 1 tiếng đồng hồ để dát hơn 100 lá vàng lên người trước khi mặc bộ trang phục lên sàn diễn. Thiết kế được thực hiện bất nguyên tắc trên phom kẽm đàn hồi với hàng trăm bông hoa được cắt 3D thủ công, tinh xảo.

Bộ sưu tập sử dụng gam màu chủ đạo vàng, đỏ và đen không chỉ thể hiện vẻ kiêu sa của người phụ nữ mà còn mang ý nghĩa của sự thịnh vượng, nhiệt huyết và chiều sâu văn hóa vươn tầm quốc tế. Mỗi chi tiết cầu kỳ là lời khẳng định về tài năng của người thợ thủ công, hòa quyện giữa truyền thống và tinh thần hiện đại.

Bộ trang phục với điểm nhấn là chiếc áo dài Việt trên nền tranh sơn mài tạo được sự chú ý. Sự kết hợp giữa áo yếm của người phụ nữ xưa cùng cổ áo dài tạo sự giao thoa vừa hiện đại, vừa cổ điển thu hút giới mộ điệu. Bên cạnh đó, chiếc nón lá chính là nét chấm phá.

Bộ sưu tập còn có những trang phục độc đáo lấy cảm hứng từ tre Việt Nam cùng kỹ thuật kéo sợi thủ công thu hút thị giác người xem.

Hoàng Thùy diễn vị trí vedette của bộ sưu tập:

Ảnh: BTC, video: HT