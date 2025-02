Tại sự kiện công bố đại diện Việt Nam dự thi Miss Global 2024, siêu mẫu Như Vân diện chiếc váy ánh bạc với những đường cắt xẻ táo bạo, khoe đường cong gợi cảm.

Siêu mẫu Như Vân dự thi Miss Global 2024.

Chia sẻ với VietNamNet, Như Vân nói mục tiêu lớn nhất của cô khi đến với cuộc thi năm nay là giành chiến thắng.

"Thay vì lo nghĩ nhiều, tôi cố gắng làm tốt nhất trong khả năng. Ai bắt đầu dự án mới cũng áp lực nhưng nếu biết tận dụng và biến nó thành động lực để hoàn thiện, đó cũng là một cách để chinh phục ước mơ", cô cho hay.

Đi thi nhan sắc ở tuổi 34, đã có 2 người con liệu có phải là một rào cản?, Như Vân cho rằng Miss Global cởi mở hơn về giới hạn tuổi, nên cô vẫn đủ tiêu chí tham dự. Ngoài ra, cô cho rằng tuổi tác không quan trọng bằng những gì thí sinh thể hiện.

“Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và những gì bản thân có được, tôi mong muốn có thể giành chiến thắng tại Miss Global 2024”, cô nhấn mạnh.

Như Vân diện váy "Miền đá nở hoa" của Bùi Thế Bảo. Đây cũng là thiết kế cô mang dự thi ở phần "trang phục dân tộc".

Những ngày qua, Như Vân tích cực rèn luyện các kỹ năng cho hành trình chinh chiến. Ngoài những màn trình diễn ấn tượng, cô mong muốn quảng bá vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Nguyễn Đình Như Vân sinh năm 1991, quê Lâm Đồng. Cô gây ấn tượng với chiều cao 1,74m và hình thể nóng bỏng 90-63-91cm. Là người mẫu chuyên nghiệp, cô được nhiều nhà thiết kế “chọn mặt gửi vàng” cho các show diễn.

"Mẹ 2 con" được khen sắc vóc quyến rũ nhờ chăm tập thể hình, sinh hoạt khoa học.

Trước khi đại diện Việt Nam tại Miss Global, Như Vân giành Á quân The New Mentor - Người mẫu toàn năng 2023. Cô cũng từng là huấn luyện viên của The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ 2024.

Miss Global - Hoa hậu Toàn cầu giới hạn độ tuổi từ 18 đến 35, đề cao nữ quyền, tôn vinh văn hóa và vẻ đẹp bên trong. Trước đó, Việt Nam từng có một số đại diện tranh tài, với thành tích cao nhất là Đoàn Thu Thủy (á hậu 4).

