Một nguồn tin đáng tin cậy đã chia sẻ với PEOPLE rằng Devin Booker và Irina Shayk đang hẹn hò. Mối quan hệ của họ chỉ mới bắt đầu nhưng hai người rất hợp nhau. Họ được giới thiệu qua 1 người bạn chung cách đây vài tháng và đang tranh thủ dành thời gian bên nhau trong mùa hè trước khi Devin bước vào đợt tập trung cho mùa giải mới”.

Irina Shayk và Devin Booker. Ảnh: ELLE/DC

Nguồn tin nói thêm về cầu thủ thuộc biên chế của Phoenix Suns: "Irina rất thích anh ấy. Nhiều khả năng cô ấy sẽ đến sân ủng hộ Devin trong một số trận đấu sắp tới của Devin Booker”.

Tuy nhiên, đại diện của cả Irina Shayk lẫn Devin Booker hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Devin Booker (30 tuổi) từng có 1 thời gian gắn bó với siêu mẫu nổi tiếng Kendall Jenner. Hai người vướng tin đồn tình cảm từ tháng 4/2020 sau chuyến du lịch chung đến Arizona, trước khi chính thức công khai vào dịp Valentine năm 2021. Sau khoảng 2 năm gắn bó, cặp đôi từng tạm chia tay vào tháng 6/2022 rồi tái hợp 1 khoảng thời gian khá ngắn ngủi. Đến tháng 10 cùng năm, họ quyết định dừng lại chuyện tình cảm do lịch trình công việc bận rộn.

Về phía Irina Shayk, cô từng có mối quan hệ 5 năm với cầu thủ nổi tiếng Ronaldo, sau đó người mẫu 40 tuổi dành 4 năm bên tài tử Bradley Cooper bắt đầu từ mùa xuân năm 2015. Cặp đôi sống khá kín tiếng và đón con gái đầu lòng tên Lea vào tháng 3/2017. Đến năm 2019, hai người xác nhận đã chia tay. Sau khi dừng lại mối quan hệ, họ vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè tốt đẹp để cùng nuôi dạy con gái.

Irina Shayk trên sàn catwalk (Nguồn: NLS Models)