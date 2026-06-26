Trên Instagram mới đây Ronaldo đăng tải ảnh ôm hôn thê người mẫu kèm biểu tượng trái tim. Tấm hình sau đó gây bão mạng với hơn 12 triệu lượt thích sau chưa đầy 1 ngày đăng tải. Georgina Rodriguez cũng đăng bức ảnh y chang cùng thời điểm với chú thích "Bùa hộ mệnh của bố" hiện hút hơn 2,5 triệu lượt thả tim.

Bức ảnh gây bão mạng của Ronaldo.

Huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha mới đây đã có màn ghi bàn lịch sử trong trận đấu với Uzbekistan. Anh ghi 2 bàn trong số 5 bàn của trận đấu cho tuyển Bồ Đào Nha và trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở cả 6 kỳ tham gia World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 và 2026).

Trong trận đấu lịch sử của Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez vẫn đang ở Tây Ban Nha nhưng vẫn mặc áo đấu của chồng và cổ vũ qua ti vi.

Cô vừa sang Mỹ hội ngộ Ronaldo để chúc mừng anh sau 2 tuần ở Madrid cổ vũ hôn phu từ xa khi thi đấu World Cup. Cả hai ôm nhau vô cùng tình cảm và người mẫu Georgina Rodriguez "tranh thủ" khoe chiếc nhẫn đính hôn kim cương khổ lớn.

Georgina Rodriguez sinh năm 1994, kém Ronaldo 9 tuổi. Georgina quen Ronaldo vào năm 2016 khi cô đang làm việc tại một cửa hàng Gucci ở Madrid. Cặp đôi đính hôn vào tháng 8/2025 sau 8 năm hẹn hò.