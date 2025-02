GAMA PreShow - The Opening đánh dấu lần đầu Jason Derulo đến Việt Nam biểu diễn. Chương trình còn có Mono, Low G, Mỹ Mỹ, Lil Wuyn và MC DJ Mie, Trần Anh Huy.

Jason Derulo (sinh năm 1989) là ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công, diễn viên người Mỹ. Với tư duy sáng tạo, anh khẳng định vị thế trong làng nhạc pop toàn cầu.

Từ năm 2009, các sản phẩm âm nhạc của anh đạt hơn 18,2 tỷ lượt phát trực tuyến, bán hơn 250 triệu đĩa đơn, có 15 đĩa bạch kim, gồm Wiggle, Talk Dirty, Want to Want Me, Trumpets, Savage Love, Take You Dancing. Savage Love từng đứng đầu Billboard Hot 100 và tạo cơn sốt trên mạng xã hội.

Jason Derulo lần đầu đến Việt Nam.

Trên YouTube, nhiều MV của anh đạt hơn 1 tỷ lượt xem như Wiggle, Swalla. Anh cũng là một trong những ngôi sao lớn nhất TikTok với hơn 65 triệu người theo dõi và 1,3 tỷ lượt thích.

Hiện tại, Jason Derulo thực hiện chuyến lưu diễn Nu King World Tour. Việc anh đến Việt Nam hứa hẹn mang đến đêm nhạc bùng nổ. Ngoài Jason Derulo, chương trình còn có Mono với loạt hit Waiting for you, Đi tìm tình yêu, Em xinh, Chăm hoa. Low G, Mỹ Mỹ, Lil Wuyn... sẽ khuấy động sân khấu với các màn trình diễn sôi động. DJ Mie lần đầu làm MC sau Chị đẹp đạp gió 2024.

Sự kiện diễn ra ngày 22/3/2025 tại Công viên bờ sông Sài Gòn, TPHCM, mở màn cho một chương trình truyền hình thực tế về thể thao, giải trí.

Minh Nghĩa

Ảnh, video: Instagram