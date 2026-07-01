Theo VTC Game, Map 110 sẽ đưa các “lữ khách” tiến vào giai đoạn phát triển mới của server Kim Long. Những khu vực săn quái cấp cao, nguồn tài nguyên giá trị cùng loạt thử thách mới sẽ là mục tiêu tiếp theo dành cho các nhân vật đã đạt ngưỡng sức mạnh nhất định, đồng thời tạo tiền đề cho những cuộc đua Top ngay sau khi bản cập nhật ra mắt.

Cùng với Map 110, server Kim Long sẽ khởi động Đua Top Level và Đua Top Job, nơi các “lữ khách” cạnh tranh những vị trí dẫn đầu ngay từ những ngày đầu cập nhật. Đặc biệt, Đua Top Job hứa hẹn mang đến những màn đối đầu kịch tính giữa của hai phe Đạo Tặc và Bảo Tiêu - một trong những hoạt động đặc trưng của Con Đường Tơ Lụa.

Song song đó, sự kiện Đua Top Tài Phú dành cho toàn bộ cộng đồng Silkroad Origin VTC cũng sẽ diễn ra, mở thêm cơ hội chinh phục những phần thưởng giá trị: Tủ lạnh Coex Inverter, Quạt không cánh kết hợp lọc không khí Tiross, Nồi chiên không dầu điện tử Coex.

Với Map 110 và hàng loạt sự kiện đua Top đồng hành, server Kim Long hứa hẹn trở thành tâm điểm của những cuộc cạnh tranh sôi động trong thời gian tới, nơi các “lữ khách” tiếp tục viết nên những dấu ấn mới trên hành trình chinh phục của mình.

Silkroad Origin là tựa game chính thống từ Wemademax, được phát hành độc quyền tại Việt Nam bởi VTC Game.

Gia nhập Con Đường Tơ Lụa: https://sro.vtcgame.vn/

Phương Dung