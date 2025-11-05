Trong bối cảnh thị trường tã bỉm cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nơi nhiều thương hiệu liên tục tung ra các chương trình giảm giá ồn ào để giữ chân khách hàng thì Molly Kids lại lựa chọn một cách tri ân nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. Một điều chỉnh tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại mang theo sự chia sẻ - đồng hành thật, giữa thời điểm bão giá bủa vây, chi phí nuôi con đã trở thành nỗi lo thường trực của các gia đình trẻ, nhất là chi phí cho tã bỉm - mặt hàng không thể thiếu và chiếm một phần đáng kể trong chi tiêu của các gia đình.

Đại diện Vinakids - ông Bùi Công Mạnh chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng việc nuôi con là hành trình dài và đầy vất vả. Việc thêm 10 miếng bỉm trong sản phẩm size Newborn chỉ là một hành động nhỏ để thay lời tri ân và khẳng định rằng Molly Kids luôn đồng hành cùng các cha mẹ trên hành trình nuôi con khôn lớn”.

Việc tăng thêm 10 miếng bỉm trong mỗi gói sản phẩm size Newborn nhanh chóng tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng phụ huynh, được nhiều cha mẹ Việt đánh giá là thiết thực, nhân văn và phản ánh sự thấu hiểu từ một thương hiệu Việt.

Theo ước tính, việc tặng thêm 10 miếng bỉm này có thể giúp một gia đình tiết kiệm trung bình khoảng vài triệu đồng mỗi năm nếu sử dụng thường xuyên. Con số không quá lớn về tài chính nhưng lại mang một ý nghĩa mạnh mẽ, giúp các phụ huynh cảm thấy được thấu hiểu và san sẻ.

“Nghe thì chỉ là thêm 10 miếng bỉm thôi, nhưng với người đang nuôi con nhỏ như mình thì thấy rất vui. Cảm giác thương hiệu không chỉ đang bán hàng, mà họ thực sự muốn chia sẻ và đồng hành với mình”, chị Thảo Nhi (TP.HCM), chia sẻ trên diễn đàn Mẹ & Bé.

Được phát triển bởi Công ty Cổ Phần Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu Vinakid, tã bỉm Molly Kids hướng đến các tiêu chuẩn: An toàn - Dịu nhẹ - Chất lượng cao với chi phí hợp lý cho gia đình Việt. Sản phẩm Molly Kids đã được kiểm định chặt chẽ về độ an toàn da liễu, thấm hút và chất lượng nguyên liệu theo chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn cho làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ.

Với triết lý kinh doanh lấy người tiêu dùng làm trung tâm, Molly Kids đã nhanh chóng chiếm được niềm tin của phụ huynh trong nước. Đến nay thương hiệu Việt non trẻ này đã khẳng định được năng lực vận hành và sự phát triển bền vững, phủ rộng tại hơn 600 đại lý và điểm bán lẻ trên toàn quốc, từ siêu thị mẹ & bé đến các sàn thương mại điện tử.

Ngọc Minh