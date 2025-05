Vụ việc trên phản ánh sự lo ngại ngày càng gia tăng từ phía sinh viên về việc giảng viên lạm dụng AI - một sự đảo ngược thú vị so với trước đây khi chính các giảng viên thường lo lắng sinh viên sẽ dùng AI để gian lận trong học tập.

Cụ thể, theo The New York Times, nữ sinh tên Ella Stapleton, vừa tốt nghiệp tại Đại học Northeastern (Mỹ) năm nay, bắt đầu nghi ngờ khi nhận thấy các dấu hiệu "lạ" trong tài liệu giảng dạy của giảng viên môn kinh doanh. Những dấu hiệu đó bao gồm một trích dẫn "ChatGPT" bị bỏ sót trong phần tài liệu tham khảo, nhiều lỗi chính tả thường thấy trong văn bản do máy tạo ra, cùng với hình ảnh minh họa sai lệch - như nhân vật có thêm tay hoặc chân một cách kỳ lạ.

"Thầy bảo chúng tôi không được dùng, nhưng chính thầy lại sử dụng nó", Stapleton chia sẻ.

Ella Stapleton cho biết cô khá bất ngờ khi phát hiện một giảng viên đã âm thầm sử dụng ChatGPT để soạn thảo tài liệu giảng dạy. Ảnh: The New York Times

Sau khi phát hiện sự việc, Stapleton đã nộp đơn khiếu nại chính thức lên Khoa Kinh doanh của trường, tập trung vào việc giảng viên sử dụng AI mà không thông báo, đồng thời bày tỏ mối lo ngại rộng hơn về phong cách giảng dạy. Cô cũng yêu cầu được hoàn lại học phí cho khóa học này - con số lên tới hơn 8.000 USD.

Sau nhiều cuộc họp nội bộ, Đại học Northeastern đã bác bỏ yêu cầu hoàn học phí của sinh viên.

Vị giảng viên liên quan, Rick Arrowood, sau đó thừa nhận trong một buổi phỏng vấn rằng ông đã sử dụng nhiều công cụ AI, bao gồm ChatGPT, công cụ tìm kiếm Perplexity AI và trình tạo bài thuyết trình Gamma.

"Nghĩ lại thì… giá như tôi đã kiểm tra kỹ hơn. Tôi cho rằng giảng viên cần suy nghĩ nghiêm túc về việc tích hợp AI và phải minh bạch với sinh viên về thời điểm cũng như cách thức sử dụng công nghệ này", ông nói.

"Nếu trải nghiệm của tôi có thể giúp người khác rút ra bài học thì tôi cảm thấy nhẹ lòng rồi", vị giảng viên kiêm nhiệm với hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy tại nhiều trường đại học bày tỏ thêm.

Đại diện truyền thông của trường, bà Renata Nyul, Phó Chủ tịch Truyền thông của Đại học Northeastern, cũng đưa ra phản hồi với Fortune: "Northeastern hoan nghênh việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và vận hành. Nhà trường cung cấp đầy đủ nguồn lực để hỗ trợ việc ứng dụng AI một cách hợp lý, đồng thời liên tục cập nhật và thực thi chính sách phù hợp trong toàn hệ thống".

Khi sinh viên quay lại đặt câu hỏi về việc giảng viên dùng AI

Kể từ khi ChatGPT ra mắt cuối năm 2022, sinh viên nhanh chóng trở thành nhóm người dùng đầu tiên, khai thác AI để làm bài luận và bài tập chỉ trong vài giây. Điều này đã tạo ra một "cuộc chiến âm thầm" giữa giảng viên và sinh viên - với nhiều nỗ lực nhằm phát hiện và ngăn chặn gian lận.

Tuy nhiên, giờ đây thế cờ đã phần nào xoay chuyển. Ngày càng nhiều sinh viên lên các diễn đàn như Rate My Professors để phản ánh việc giảng viên lạm dụng AI trong giảng dạy. Nhiều ý kiến cho rằng điều này làm mất đi giá trị thực của học phí - vốn là số tiền sinh viên bỏ ra để học từ con người, chứ không phải từ công nghệ mà họ hoàn toàn có thể tự truy cập miễn phí.

Theo chính sách AI của Đại học Northeastern, bất kỳ giảng viên hay sinh viên nào sử dụng AI để tạo ra nội dung phục vụ học thuật đều phải trích dẫn đầy đủ nguồn, và đảm bảo kiểm tra thường xuyên độ chính xác, phù hợp của nội dung trước khi sử dụng chính thức.

Theo Newsweek, trường hợp trên cho thấy việc ứng dụng AI trong giáo dục đại học đang ngày càng phổ biến. Một khảo sát do công ty tư vấn Tyton Partners thực hiện vào năm 2023 cho thấy, 22% giảng viên đại học cho biết họ thường xuyên sử dụng AI tạo sinh (generative AI) trong công việc giảng dạy. Đến năm 2024, con số này đã tăng gần gấp đôi, lên gần 40% chỉ sau một năm.

