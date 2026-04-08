Nhu cầu nhân lực tâm lý gia tăng

Trao đổi với VietNamNet, TS Đinh Tiến Hiếu, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác người học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết nhu cầu nhân lực tâm lý tăng cùng với áp lực công việc và đời sống, khiến doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến sức khỏe tinh thần của người lao động.

“Hiện nay, nhu cầu đối với ngành Tâm lý học đang ở mức cao. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp ngành này để hỗ trợ tâm lý cho người lao động hoặc tham gia các hoạt động phát triển nguồn nhân lực”, ông Hiếu nói.

Không chỉ dừng lại ở các lĩnh vực tham vấn hay trị liệu, sinh viên Tâm lý học còn có cơ hội làm việc trong nhiều môi trường như doanh nghiệp, tổ chức xã hội, trường học hay các tập đoàn đa quốc gia. Ngành này cũng ngày càng mở rộng phạm vi sang các lĩnh vực như quản trị nhân sự, phát triển tổ chức, truyền thông, giáo dục và chăm sóc sức khỏe tại nơi làm việc.

TS. Đinh Tiến Hiếu, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác người học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Phương Anh

PGS.TS Đặng Hồng Sơn cho biết 5-10 năm gần đây, nhu cầu nhân lực ngành Tâm lý học tại Việt Nam tăng rõ rệt, đồng thời đòi hỏi cao hơn về chuyên môn, kỹ năng thực hành và đạo đức nghề nghiệp.

Theo ông, xu hướng này đến từ nhiều nguyên nhân như nhận thức về sức khỏe tinh thần được nâng cao sau đại dịch COVID-19, sự chú trọng hơn đến vị trí tâm lý học đường trong các cơ sở giáo dục, cùng áp lực về năng suất, đổi mới khiến doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn đến yếu tố tinh thần của người lao động.

Bên cạnh đó, sự phát triển của các dịch vụ tư vấn, trị liệu tâm lý và việc công nhận vị trí nhà tâm lý học lâm sàng trong hệ thống y tế, cùng với việc nhiều trường đại học mở ngành đào tạo, cũng góp phần mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực này.

Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên ngành Tâm lý học

Theo PGS.TS Đặng Hồng Sơn, hiện nay tỷ lệ sinh viên ngành Tâm lý học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt khoảng 90%, với mức lương khởi điểm trung bình dao động 6-10 triệu đồng/tháng.

Hằng năm, nhà trường nhận được nhiều thông tin tuyển dụng dành cho sinh viên ngành Tâm lý học ở các vị trí như: Tư vấn/tham vấn học đường tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là trường tư thục và quốc tế; nhân viên đào tạo, chăm sóc khách hàng tại doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia như LG hay Samsung; cán bộ tham vấn, trị liệu tại trung tâm, bệnh viện. Ngoài ra còn có cơ hội tại các tổ chức phi chính phủ, dự án cộng đồng, cũng như vị trí nghiên cứu viên, giảng viên tại viện nghiên cứu và trường đại học.

Từ thực tế nhu cầu tuyển dụng ngày càng đa dạng, sinh viên tốt nghiệp ngành Tâm lý học có thể đảm nhiệm nhiều vị trí nghề nghiệp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, doanh nghiệp và hoạt động xã hội. Cụ thể, người học có thể làm tâm lý học đường tại các cơ sở giáo dục; chuyên viên tham vấn tâm lý hoặc trợ lý tâm lý lâm sàng tại các trung tâm tư vấn, bệnh viện và tổ chức xã hội. Ngoài ra, cử nhân Tâm lý học còn có thể làm chuyên viên nhân sự trong các doanh nghiệp với các mảng như tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nhân viên.

Sinh viên ngành Tâm lý học cần trang bị những kỹ năng gì để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp?

Khi xã hội ngày càng chú trọng đến sức khỏe tinh thần và chất lượng nguồn nhân lực, sinh viên ngành Tâm lý học cần được trang bị không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn nhiều kỹ năng nghề nghiệp quan trọng. Bên cạnh nền tảng lý thuyết về tâm lý và hành vi con người, người học cần phát triển khả năng quan sát, phân tích, lắng nghe và thấu hiểu cảm xúc của người khác.

Cùng với đó, các kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, nghiên cứu và giải quyết vấn đề cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình làm việc. Trong các lĩnh vực như giáo dục, doanh nghiệp, y tế và phát triển cộng đồng, những năng lực này giúp nhân sự tâm lý có thể hiểu được bối cảnh xã hội, từ đó đưa ra các cách tiếp cận và hỗ trợ phù hợp.

Khả năng ngoại ngữ và việc cập nhật các phương pháp nghiên cứu cũng cần được chú trọng, là yếu tố cần thiết để sinh viên ngành Tâm lý học thích ứng với môi trường nghề nghiệp ngày càng đa dạng và mang tính quốc tế.