Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Trưởng Khoa Thiết kế mỹ thuật của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, cho biết, trong nhiều năm qua, các công việc liên quan tới nghề thiết kế đồ họa giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu nghề ở Việt Nam và trên thế giới. Thông qua các sản phẩm sáng tạo như thương hiệu, bao bì, quảng cáo…, các nhà thiết kế và doanh nghiệp đã giúp các đơn vị tiếp cận người tiêu dùng bằng hình thức bắt mắt, làm nổi bật chức năng, chất lượng và xây dựng thương hiệu.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế sáng tạo phát triển mạnh, thiết kế đồ họa ngày càng trở nên cần thiết khi thị trường liên tục đòi hỏi sản phẩm, sự kiện đổi mới về hình thức. Giao diện và hiệu ứng đồ họa góp phần thu hút người dùng, dẫn dắt họ truy cập và đưa ra quyết định mua hàng, sử dụng dịch vụ.

Các bạn trẻ có nhiều cơ hội việc làm với ngành Thiết kế đồ họa. Ảnh: HAU.

Theo ông Dũng, trong bối cảnh hiện nay, thiết kế đồ họa không còn chỉ giới hạn trong các công việc truyền thống như thiết kế logo, thương hiệu, bao bì, poster quảng cáo, minh họa báo chí hay giảng dạy tại các cơ sở đào tạo.

“Người theo học ngành Thiết kế đồ họa hiện đối mặt với sự phát triển rất nhanh của công nghệ và kỹ thuật. Cùng với thay đổi trong thói quen người dùng trên các thiết bị và kênh quảng bá, nhu cầu tuyển dụng thiết kế giao diện, trải nghiệm người dùng ngày càng tăng, đòi hỏi sản phẩm vừa thân thiện, vừa đảm bảo thẩm mỹ và phù hợp văn hóa doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nếu chủ động nâng cao kỹ năng và cập nhật xu hướng, người học còn có thể đảm nhiệm các công việc mới như thiết kế chuyển động, tạo hiệu ứng, sản xuất các đoạn quảng cáo ngắn hấp dẫn, có khả năng lan tỏa rộng”, ông Dũng phân tích.

Theo ông Dũng, ngoài các vị trí như nhân viên thiết kế đồ họa tại công ty quảng cáo, thương hiệu, sự kiện…, người học còn có thể mở rộng sang các lĩnh vực như thiết kế game, sản xuất phim - hoạt hình, làm việc tại nhà xuất bản, báo chí, thiết kế website hoặc hoạt động tự do (freelancer). Bên cạnh đó, họ cũng có thể học nâng cao để tham gia giảng dạy tại các trường, trung tâm về mỹ thuật và thiết kế.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Trưởng Khoa Thiết kế mỹ thuật của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Ông Dũng cho hay, từ năm 2021, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội đã tuyển sinh thêm mã ngành Công nghệ đa phương tiện và tới năm 2026 đã có khóa sinh viên đầu tiên tốt nghiệp với nhiều sản phẩm kết hợp giữa yếu tố đồ họa và công nghệ vô cùng hấp dẫn, thu hút sự chú ý trong cộng đồng và tiếp cận được các doanh nghiệp có nhu cầu. Cũng từ năm 2025, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội bổ sung thêm 2 mã ngành mới rất gần với thiết kế đồ họa là Nghệ thuật số và Công nghệ game.

Theo ông Dũng, sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là AI, vừa là thách thức vừa mở ra cơ hội cho những người theo đuổi thiết kế đồ họa, nếu có đam mê, sáng tạo và nền tảng kiến thức vững vàng.

Ông cho rằng AI được “nuôi dưỡng” từ chính dữ liệu do con người cung cấp; nếu thiếu cập nhật, sản phẩm tạo ra dễ mang tính mô phỏng, thiếu thực tiễn. Vì vậy, người làm sáng tạo cần hiểu rõ bản chất công nghệ, liên tục rèn luyện để tạo dấu ấn cá nhân, thay vì phụ thuộc vào AI.

Ông Dũng cho biết khó có câu trả lời chính xác về mức thu nhập và cơ hội thăng tiến của ngành Thiết kế đồ họa, bởi lĩnh vực này phụ thuộc vào năng lực sáng tạo của từng cá nhân, quy mô công ty và mức đầu tư của mỗi dự án.

“Trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo, nhiều người không muốn bị ‘trói chân’ vào một vị trí cụ thể mà ưa thích làm việc tự do, tự quyết về thời gian và thu nhập. Không ít sinh viên, dù còn ngồi trên ghế nhà trường, nếu có kỹ năng tốt đã có thể kiếm được thu nhập khá. Người học, cũng như khách hàng và nhà tuyển dụng, đều hướng tới những sản phẩm sáng tạo, tạo dấu ấn với người dùng, thúc đẩy doanh số và mang lại giá trị mới. Khi hội tụ những yếu tố đó, các bạn trẻ sẽ có mức thu nhập xứng đáng và hấp dẫn”, ông Dũng nói.