Liên tục những tháng hè vừa qua, không khí học tập tại UEF trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi nhà trường liên tục đón tiếp các đoàn sinh viên, học viên quốc tế đến giao lưu, học tập, đồng thời cũng đưa sinh viên tham gia các chương trình thực tập, làm việc ở nước ngoài.

Chương trình đào tạo song ngữ trở thành lợi thế nổi bật

Chương trình đào tạo song ngữ của Trường UEF đã và đang trở thành lợi thế nổi bật giúp sinh viên tự tin bước ra thế giới. Với nền tảng tiếng Anh được tích hợp xuyên suốt trong quá trình học, sinh viên học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh ngay từ năm thứ hai. Đây chính là bước chuẩn bị quan trọng để người học sẵn sàng tiếp cận môi trường học thuật quốc tế cũng như những trải nghiệm nghề nghiệp thực tế toàn cầu.

Chương trình đào tạo song ngữ giúp sinh viên xây dựng nền tảng ngoại ngữ vững chắc

Thực tế cho thấy, nhiều sinh viên đã mạnh dạn đăng ký thực tập tại các quốc gia như Hoa Kỳ, Singapore... để rèn kỹ năng nghề nghiệp và mở rộng tầm nhìn, tăng cường khả năng thích nghi với môi trường làm việc quốc tế.

Trong đó, Nguyễn Nguyên Bảo, sinh viên khoa quản trị du lịch - khách sạn hiện đang tham gia thực tập tại tại The Union Club Hotel at Purdue University, Autograph Collection (Hoa Kỳ) chia sẻ: “Chương trình song ngữ của trường là bàn đạp giúp mình tự tin hơn khi tham gia phỏng vấn và làm việc trong môi trường hoàn toàn sử dụng tiếng Anh. Mình không cảm thấy bị chênh lệch nhiều về kỹ năng làm việc so với các sinh viên nước bạn”.

Nguyên Bảo khởi động kỳ thực tập tại Hoa Kỳ vào tháng 2/2025

Không chỉ chú trọng tiếng Anh, nhà trường còn tăng cường cơ hội học tập cho nhóm ngành ngôn ngữ Nhật - Trung - Hàn thông qua việc học tập trên giảng đường cùng thầy cô là giảng viên bản ngữ, nhiệt tình, tận tâm. Thầy cô còn tiếp thêm động lực để sinh viên mạnh dạn tham gia thực tập, trải nghiệm các chương trình giao lưu văn hóa quốc tế, trao đổi học thuật thường niên. Mỗi sinh viên ngày càng trở thành một phiên bản tốt hơn về ngôn ngữ và tư duy toàn diện.

Sinh viên quốc tế yêu thích môi trường UEF

Chỉ trong những tháng gần đây, UEF đã đón tiếp hơn 10 đoàn sinh viên, học viên quốc tế từ Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia, Indonesia, Ấn Độ... đến tham gia các chương trình học kỳ quốc tế, giao lưu văn hóa, thực tập, tìm hiểu môi trường doanh nghiệp Việt Nam. Tiêu biểu là chương trình học kỳ quốc tế Plus 3 lần thứ 13 với Đại học Pittsburgh (Hoa Kỳ).

Ngoài ra, các đoàn sinh viên từ Đại học CY Cergy Paris và Paris Saclay (Pháp), Đại học Khon Kaen (Thái Lan), Teknologi MARA Sabah (Malaysia), Institute of Technical Education Singapore, Fortune Institute of International Business (Ấn Độ), Đại học Tài chính - Kinh tế Quý Châu (Trung Quốc)... cũng có những trải nghiệm đáng nhớ khi được học tiếng Việt, tìm hiểu văn hóa, thực hành kỹ năng chuyên môn và giao lưu tại UEF.

Sự đa dạng về quốc tịch đã tạo nên một không gian quốc tế thực thụ, nơi mà mỗi sinh viên là một “đại sứ văn hóa”, cùng học hỏi và lan tỏa sự cởi mở, tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau.

Nhiều hoạt động thú vị được tích hợp để mang đến trải nghiệm bổ ích cho sinh viên

Sinh viên UEF bước ra thế giới: Tự tin, hội nhập và bản lĩnh

UEF không chỉ thân thiện tiếp đón bạn bè năm châu, trường còn chủ động đẩy mạnh các chương trình đưa sinh viên “xuất ngoại” học tập, thực tập, giao lưu văn hóa ở gần 20 quốc gia, vùng lãnh đổ như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia... Từ các chương trình trao đổi học thuật, trại hè quốc tế đến các kỳ thực tập chuyên sâu tại doanh nghiệp toàn cầu, sinh viên trường được đặt mình trong bối cảnh hội nhập thực sự.

UEF tăng cường đưa sinh viên “xuất ngoại”, tham gia các chương trình giao lưu quốc tế

Tại những điểm đến này, các bạn trẻ liên tục được trau dồi kiến thức, kỹ năng, học cách thích nghi với môi trường mới, mở rộng góc nhìn và làm giàu vốn sống. Nhiều sinh viên còn được ghi nhận bằng học bổng, sự đánh giá cao từ phía doanh nghiệp và các đối tác quốc tế. Thành công ấy xuất phát từ sự chủ động trang bị ngoại ngữ, tác phong chuyên nghiệp và tinh thần cầu tiến, đều là những giá trị cốt lõi trong hoạt động đào tạo của nhà trường.

UEF trở thành điểm đến lý tưởng cho các chương trình giao lưu xuyên quốc gia

Với hệ thống đối tác hơn 150 trường đại học, tổ chức, doanh nghiệp toàn cầu, cùng hàng loạt chương trình liên kết quốc tế, học kỳ trao đổi, thực tập nước ngoài, học bổng du họ,... UEF đang mở rộng cánh cửa để sinh viên tiếp cận tri thức thế giới. Và ngược lại, giúp sinh viên quốc tế cảm nhận sự thân thiện, cởi mở cùng chất lượng đào tạo của nền giáo dục Việt Nam.

Việc liên tục tổ chức các chương trình giao lưu quốc tế không chỉ mang lại trải nghiệm học thuật quý giá cho sinh viên UEF và sinh viên quốc tế, mà còn góp phần định hình một thế hệ công dân toàn cầu bản lĩnh, đa văn hóa, sẵn sàng thích nghi và phát triển trong bất kỳ môi trường nào.

Ngọc Minh