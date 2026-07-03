Trong chuyến hành trình “Skoda Kushaq vẽ trọn Việt Nam” được tổ chức vào tháng 5 và tháng 6/2026, đoàn xe Kushaq đã chinh phục 4 cực địa đầu Tổ quốc là Đất Mũi Cà Mau, Mũi Đại Lãnh, A Pa Chải và Lũng Cú. Hành trình là 4 điểm cực, 4 chặng đường và 4 địa hình, môi trường khác nhau, từ ven biển mặn mòi cho đến cao nguyên đá Đồng Văn với đường đi ngoằn ngoèo, quanh co, nhiều đá, sỏi.

Anh Phạm Công, người tham gia lái xe suốt hành trình, nhận xét: “Những đoạn đường bằng phẳng xe đi rất êm, nhưng chính những đoạn đường xóc, nhiều đá dăm và những khúc cua tay áo mới thể hiện rõ phẩm chất của Kushaq. Xe giữ cân bằng ổn định, giảm xóc tốt và bám cua chắc chắn”. Giống với nhiều mẫu xe cùng nhà khác, Skoda Kushaq được phát triển trên nền tảng MQB trứ danh của tập đoàn Volkswagen. Xe còn được trang bị hộp số tự động 6 cấp, đi kèm động cơ tăng áp 1.0 - cấu hình này cho phép xe vận hành đầm chắc, tăng tốc và chuyển số mượt mà không thua kém hộp số CVT trên các đối thủ châu Á, nhưng mang lại nhiều cảm xúc hơn cho người lái.

Ngoài ra, tuy Skoda Kushaq không phải là mẫu xe có kích thước tổng thể nổi bật nhất trong phân khúc, nhưng với trục cơ sở dài 2.651 mm, Kushaq vẫn làm cho nhiều khách hàng phải ngạc nhiên bởi độ rộng rãi của không gian bên trong xe. Những yếu tố này kết hợp cùng khung gầm vững chãi và khả năng vận hành lanh lẹ làm cho Skoda Kushaq vượt qua khuôn khổ của một mẫu xe đô thị và hoàn toàn phù hợp để sử dụng trong các chuyến hành trình dài.

Đoàn xe Skoda Kushaq tham gia trong chuyến hành trình “vẽ trọn Việt Nam”

Mẫu SUV cỡ B được xuất xưởng tại nhà máy Thành Công Việt Hưng (Quảng Ninh) từ tháng 3/2025 và chính thức ra mắt ngày 28/6/2025. Đây không chỉ là mẫu xe đầu tiên của Skoda lắp ráp tại Việt Nam mà còn đánh dấu sự cam kết đầu tư lâu dài của thương hiệu châu Âu tại Việt Nam. Theo thông tin từ Skoda Việt Nam, 18 chiếc xe Skoda Kushaq sản xuất tại Việt Nam đã được lựa chọn ngẫu nhiên để thử nghiệm tại các trung tâm thử nghiệm của Skoda khắp toàn cầu. Trong đó, riêng 8 chiếc tại Việt Nam đã đạt quãng đường chạy 400.000 km.

Khác với một số đối thủ, Skoda Việt Nam không cắt giảm trang bị an toàn để hạ giá thành. Ngay ở phiên bản Ambition có mức giá khoảng hơn 500 triệu đồng, Kushaq đã được trang bị 6 túi khí cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái và an toàn. Skoda Kushaq cũng đạt 5 sao Global NCAP và tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn châu Âu nghiêm ngặt về an toàn, khí thải và tiếng ồn - những chuẩn mực cần thiết trong phân khúc giá cạnh tranh tại Việt Nam.

Khả năng vận hành mạnh mẽ và vững chắc đậm chất Âu là điểm nhấn của Skoda Kushaq

Nhờ tiêu chuẩn xuất xưởng chặt chẽ, Skoda Kushaq đạt được chất lượng đồng bộ như những chiếc xe xuất xưởng cho thị trường châu Âu. Anh Dương Quang, một chuyên gia trong ngành xe hơi đánh giá: "Kushaq được làm ra với cái chất quen thuộc của ngành công nghiệp châu Âu, những chiếc xe Kushaq rất đầm chắc, giúp người dùng tự tin cầm lái trong các điều kiện địa hình khác nhau… Lái một chiếc xe châu Âu sẽ mang lại độ hưng phấn mà ít mẫu xe khác có được".

Với cam kết đầu tư dài hạn, tiêu chuẩn sản xuất toàn cầu và ưu tiên về khả năng vận hành, tính thực dụng cùng độ an toàn cao, Skoda đang tiến từng bước vững chắc trên hành trình khẳng định thương hiệu tại thị trường Việt Nam.