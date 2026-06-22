Dưới đây là 5 mẫu SUV hạng sang được PV VietNamNet ghi nhận ra mắt dồn dập trong tuần thứ 3 của tháng 6:

Lynk & Co 900 giá hơn 3 tỷ đồng, cạnh tranh với Volvo XC90, Toyota Land Cruiser Prado

Phân khúc SUV full-size tại Việt Nam vừa chính thức có thêm sự góp mặt của Lynk & Co 900, thương hiệu xe sang thuộc tập đoàn Geely. Mẫu xe ra mắt hôm 16/6, có giá bán 3,069 tỷ đồng, đắt nhất trong số các mẫu xe đến từ các tập đoàn ô tô Trung Quốc vào Việt Nam.

Tuy nhiên, giá mẫu xe này lại thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu SUV hạng sang cỡ lớn như Volvo XC90 Ultimate (4,65 tỷ đồng), BMW X7 xDrive40i Pure Excellence (từ 5,55 tỷ đồng), Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC (5,39 tỷ đồng), Toyota Land Cruiser Prado (3,48 tỷ đồng) hay Lexus GX 550 Luxury (5,97 tỷ đồng).

Lynk & Co 900 là mẫu SUV dài nhất trong phân khúc SUV cỡ lớn hiện nay tại Việt Nam. Ảnh: Greenlynk Automotives

Lynk & Co 900 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.240 x 1.999 x 1.810 mm, chiều dài cơ sở 3.160 mm, trọng lượng 2.810 kg, khoảng sáng gầm 194 mm. Với kích thước này, Lynk & Co 900 dài hơn Mercedes-BenZ GLS khoảng 33 mm, BMW X7 khoảng 59 mm và Lexus LX khoảng 140 mm.

Xe sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid EM-P Super Hybrid, gồm động cơ xăng 2.0TD kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 708 mã lực, mô-men xoắn cực đại 1.038 Nm, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,9 giây. Pin dung lượng 50 kWh cho quãng đường thuần điện 170 km và phạm vi hoạt động hỗn hợp 1.000 km theo chuẩn NEDC.

Lợi thế của mẫu xe Trung Quốc nằm ở kích thước lớn, công suất mạnh, nội thất nhiều tiện nghi, hàng ghế thứ hai xoay điện 180 độ, màn hình trung tâm 30 inch 6K, màn hình treo nổi hàng ghế sau 30 inch 6K, AR-HUD 95 inch, âm thanh Harman Kardon 31 loa, treo khí nén hai buồng kín và nhiều công nghệ hỗ trợ lái.

Khoang ghế của Lynk & Co 900 rộng rãi, có tính năng ghế xoay 180 độ. Ảnh: Greenlynk Automotives

Tuy nhiên, công nghệ nhiều cũng sẽ có mặt trái là sự phức tạp trong vận hành và bảo dưỡng. Kích thước ngoại cỡ nên sẽ không linh hoạt khi lưu thông trong nội đô đông đúc. Ngoài ra, rào cản lớn nhất của Lynk & Co 900 vẫn là giá trị thương hiệu, khả năng giữ giá, độ tin cậy dài hạn và mức độ chấp nhận của khách hàng Việt đối với một mẫu SUV Trung Quốc giá hơn 3 tỷ. Hãng xe mới vào Việt Nam khoảng 2 năm nên gặp thách thức rất lớn trước các đối thủ đã vào Việt Nam lâu đời như Mercedes-Benz, BMW (30 năm), Volvo (10 năm), Lexus (13 năm).

Bộ đôi Audi Q3 (giá 2,099-2,199 tỷ đồng) và Audi Q5 (giá từ 2,849-2,949 ), đấu Mercedes-Benz và BMW

Ra mắt thị trường Việt Nam hôm 19/6, Audi Q3 và Q5 thế hệ mới là hai dòng SUV chiến lược của thương hiệu Đức tại hai phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ và SUV hạng sang cỡ trung. Cả hai mẫu xe đều được nâng cấp toàn diện về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm số hóa, đồng thời được phân phối với hai kiểu dáng SUV và Sportback.

Audi Q3 Sportback TFSI S line có giá 2,199 tỷ đồng, sử dụng động cơ tăng áp 1.5L công suất 148 mã lực. Ảnh: Audi Việt Nam

Trong đó, Audi Q3 có giá bán 2 phiên bản lần lượt là 2,099-2,199 tỷ đồng, cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz GLA, BMW X1, Volvo XC40 và Lexus UX.

Mẫu xe này sử dụng động cơ tăng áp 1.5L công suất 148 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm, kết hợp hộp số tự động 7 cấp S tronic và hệ dẫn động cầu trước. Nội thất trang bị cụm màn hình kỹ thuật số gồm đồng hồ Audi Virtual Cockpit Plus 11,9 inch và màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch, cùng hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ đỗ xe.

Ở phân khúc cao hơn, Audi Q5 có giá lần lượt cho 2 phiên bản là 2,849-2,949 tỷ đồng, cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz GLC, BMW X3, Lexus NX và Volvo XC60. Mẫu SUV cỡ trung sử dụng động cơ tăng áp 2.0L công suất 196 mã lực, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Quattro Ultra. Mẫu xe cũng sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số tương tự Q3, màn hình giải trí trung tâm OLED 14,5 inch và màn hình phụ 10,9 inch dành cho hành khách phía trước, hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 16 loa công suất 685W, đèn viền nội thất tương tác và nhiều vật liệu cao cấp.

Audi Q5 SUV TFSI quattro S line có giá 2,849 tỷ đồng. Ảnh: Audi Việt Nam

Nhìn chung, so với các đối thủ, bộ đôi Audi Q3 và Q5 đều có lợi thế lớn về công nghệ số hóa nội thất, màn hình cỡ lớn và thiết kế hiện đại. Đặc biệt, nền tảng Premium Platform Combustion (PPC) hoàn toàn mới trên Q5 thay thế nền tảng MLB Evo trước đây, cho phép tích hợp sâu hơn các công nghệ điện tử, hệ thống hỗ trợ lái, khả năng kết nối và các hệ truyền động hybrid.

Tuy nhiên, động cơ của 2 mẫu xe đều có hiệu suất thấp hoặc trung bình trong phân khúc. Đối thủ của Q3 có Mercedes-Benz GLA 200 (163 mã lực), BMW X1 sDrive20i (156 mã lực), Volvo XC40 Ultimate (197 mã lực) và Lexus UX 250h (196 mã lực). Đối thủ của Q5 có Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC (258 mã lực), Volvo XC60 B5 AWD (250 mã lực) hay Lexus NX 350h (243 mã lực).

Mức giá của cả Audi Q3 và Q5 đều cao hơn hẳn các đối thủ, đắt hơn hàng trăm triệu đồng trong khi hệ thống đại lý còn hạn chế cũng là những yếu tố có thể ảnh hưởng tới sức cạnh tranh của bộ đôi xe mới này.

Bộ đôi Mazda CX-60 (giá 1,699 tỷ đồng) và CX-90 (giá từ 1,899-2,299 tỷ đồng) cạnh tranh với SUV Hàn - Mỹ

Gia nhập thị trường gần đây nhất là 20/6, Mazda trình làng bộ đôi CX-60 và CX-90, đánh dấu bước chuyển mình theo định vị "Japanese Premium". Trong đó, Mazda CX-60 thuộc phân khúc SUV cỡ trung, được phân phối một phiên bản 3.3 Turbo HEV AWD với giá 1,699 tỷ đồng. Mẫu xe này sử dụng động cơ 3.3L Turbo Hybrid 6 xi-lanh thẳng hàng.

Mazda CX-60 thuộc phân khúc SUV cỡ trung, giá 1,699 tỷ đồng. Ảnh: Mazda Việt Nam

Với mức giá này, CX-60 cạnh tranh trực tiếp với các mẫu SUV phổ thông cao cấp như Ford Everest Platinum (1,545 tỷ đồng), Hyundai Santa Fe Calligraphy Turbo (1,365 tỷ đồng), Kia Sorento Hybrid/PHEV (1,399-1,499 tỷ đồng) hay Skoda Kodiaq Sportline (1,480 tỷ đồng).

Ở phân khúc SUV cỡ lớn, Mazda CX-90 được định vị là mẫu SUV đầu bảng của thương hiệu Nhật Bản tại Việt Nam. Xe có 3 phiên bản giá từ 1,899-2,299 tỷ đồng. Mẫu SUV này có cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi, sử dụng hệ dẫn động i-Activ AWD và nền tảng động cơ đặt dọc tương tự CX-60.

Với khung giá trên, Mazda CX-90 cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Palisade (1,469-1,589 tỷ đồng), Volkswagen Teramont X (1,998-2,168 tỷ đồng), Ford Explorer (2,099 tỷ đồng), đồng thời tạo sức ép lên nhóm SUV cao cấp hơn như Lynk & Co 900 (3,069 tỷ đồng), Volvo XC90 (4,37-4,65 tỷ đồng), Lexus RX 350 Premium (3,43 tỷ đồng) hay Toyota Land Cruiser Prado (3,48 tỷ đồng).

Mazda CX-90 được định vị là mẫu SUV đầu bảng, giá từ 1,899-2,299 tỷ đồng. Ảnh: Mazda Việt Nam

Điểm chung nổi bật nhất của Mazda CX-60 và CX-90 là cùng được phát triển trên nền tảng kỹ thuật thường thấy ở xe sang châu Âu: động cơ đặt dọc, dẫn động AWD ưu tiên cầu sau, công nghệ hybrid và động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng trên các bản 3.3 Turbo HEV. Bên cạnh đó, cả hai mẫu xe đều sở hữu nội thất theo triết lý Japanese Premium, chú trọng vật liệu cao cấp, trải nghiệm người dùng và loạt công nghệ an toàn i-Activsense thế hệ mới.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của CX-60 và CX-90 nằm ở việc thuyết phục khách hàng Việt thay đổi góc nhìn về định vị thương hiệu, khi Mazda lâu nay vẫn được nhận diện chủ yếu ở nhóm xe phổ thông. Dù mức giá mới dễ tiếp cận hơn đáng kể so với nhiều xe sang, bộ đôi SUV này vẫn cần thời gian để chứng minh sức hút với nhóm khách hàng cao cấp, khả năng giữ giá trên thị trường xe đã qua sử dụng và độ bền của hệ truyền động hybrid sau nhiều năm vận hành.

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