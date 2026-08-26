Khi chất lượng không còn là khái niệm cảm tính

Một căn hộ có thể gây ấn tượng bởi thiết kế, cảnh quan hay hệ tiện ích. Nhưng có những giá trị quyết định trải nghiệm sống lâu dài lại nằm ở những chi tiết khó nhận biết bằng mắt thường như độ hoàn thiện công trình, chất lượng thi công, hệ thống kỹ thuật hay sự chính xác trong từng chi tiết. Đây cũng là bài toán mà QLASSIC có thể giải quyết cụ thể thông qua thang điểm, đảm bảo tính khách quan và nhất quán trong toàn bộ quá trình thi công.

Được phát triển bởi Construction Industry Development Board Malaysia (CIDB),[1] QLASSIC (Quality Assessment System in Construction) là hệ thống đánh giá chất lượng thi công dựa trên Tiêu chuẩn ngành xây dựng (CIS 7:2006). Điểm đặc biệt của QLASSIC là việc đánh giá được thực hiện bởi các đơn vị kiểm tra độc lập, không tham gia vào quá trình thi công, nhằm đảm bảo tính khách quan trong kết quả.

SkyWorld đặt mục tiêu các dự án đạt QLASSIC cao trên 80%

Trong đó, kết cấu (Structural) được kiểm tra nhằm đảm bảo độ bền vững của công trình, từ chất lượng bê tông đến hệ thống khung móng. Kiến trúc (Architectural) tập trung vào mức độ hoàn thiện bề mặt như độ phẳng của tường, độ chính xác trong thi công ốp lát gạch, cũng như chất lượng lắp đặt cửa và cửa sổ.

Bên cạnh đó, hệ thống cơ điện (M&E) cũng được rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo khả năng vận hành ổn định, bao gồm hệ thống điện, nước và các thiết bị kỹ thuật liên quan.

Cuối cùng, các điểm này được cộng lại để tính điểm QLASSIC (%) cho dự án xây dựng. Điểm QLASSIC càng cao phản ánh chất lượng thi công càng tốt. Điểm từ 80% trở lên là chất lượng hoàn thiện xuất sắc, 70% - 79% là tốt, 60% - 69% là đạt yêu cầu, và thấp hơn 60% [1] là chưa đạt chuẩn. Điều đặc biệt, QLASSIC không chỉ có ý nghĩa ở thời điểm khách hàng nhận bàn giao căn hộ mà còn phản ánh trực tiếp chất lượng của toàn bộ quá trình thi công. Điều này đòi hỏi chủ đầu tư phải kiểm soát chặt chẽ từng giai đoạn, đồng thời các nhà thầu phải hiểu rõ tiêu chuẩn và thực hiện chính xác ngay từ ban đầu.

Những sai lệch trong kết cấu, hệ thống kỹ thuật hay độ hoàn thiện bề mặt nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời sẽ rất khó khắc phục khi công trình đã hoàn tất. Vì vậy, QLASSIC không phải là bước kiểm tra để sửa chữa những thiếu sót vào phút cuối, mà là yêu cầu buộc các bên tham gia phải duy trì chất lượng xuyên suốt quá trình triển khai. Từ lựa chọn vật liệu, biện pháp thi công đến kiểm tra từng hạng mục tại công trường, mọi công đoạn đều cần được thực hiện đúng tiêu chuẩn ngay từ đầu.

Việc ứng dụng QLASSIC vào xây dựng mang đến một góc nhìn minh bạch hơn về chất lượng công trình. Thay vì chỉ dựa trên hình ảnh phối cảnh hay cam kết từ chủ đầu tư, người mua có thể hiểu được mức độ hoàn thiện thực tế của dự án thông qua một hệ thống tiêu chuẩn đã được công nhận.

QLASSIC - nền tảng chất lượng trong triết lý phát triển của SkyWorld

Trong hành trình phát triển của SkyWorld, chất lượng không phải yếu tố được bổ sung ở giai đoạn cuối mà được xây dựng thành một quy trình xuyên suốt. Điều này mang ý nghĩa quan trọng đối với mỗi dự án khi chất lượng được định lượng bằng tiêu chuẩn QLASSIC - một thước đo khách quan thay vì chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài của công trình, đồng thời trở thành bảo chứng niềm tin cho cư dân về mức độ hoàn thiện và tính bền vững của không gian sống.

Bằng việc áp dụng QLASSIC, chất lượng công trình SkySOLIS được kiểm soát chặt chẽ ngay từ đầu. Ảnh phối cảnh

Theo công bố của doanh nghiệp, SkyWorld đặt mục tiêu từ năm 2020, tất cả các dự án đều phải đạt QLASSIC trên 80% tùy theo từng dòng sản phẩm. Kết quả này được minh chứng từ những dự án nổi bật đã hoàn thành của SkyWorld như: SkyLuxe On The Park Residences đạt 85%, The Valley Residences và EdgeWood Residences đạt 86%, Curvo đạt 87%.

Những kết quả này cho thấy chất lượng thi công không chỉ được đặt ra như một mục tiêu, mà đã trở thành một phần trong tiêu chuẩn phát triển của doanh nghiệp.

SkySOLIS nhận được sự quan tâm của khách hàng

Để duy trì tiêu chuẩn đó, SkyWorld còn phát triển SkyWorld Quality Centre - nơi đào tạo và chuẩn hóa năng lực kiểm soát chất lượng cho đội ngũ. Trung tâm này đóng vai trò như một điểm tham chiếu nội bộ, giúp đảm bảo mọi dự án đều được triển khai theo cùng một hệ tiêu chuẩn thống nhất.

Là dự án đầu tiên của SkyWorld tại Việt Nam, SkySOLIS kế thừa hệ thống tiêu chuẩn đã được kiểm chứng qua nhiều năm tại Malaysia. Nhờ đó, cư dân tương lai có thể an tâm về chất lượng thi công, độ hoàn thiện và sự ổn định lâu dài.

Trong bối cảnh người mua ngày càng quan tâm đến giá trị ở thực, chất lượng công trình không còn là yếu tố “cảm nhận”, mà cần được chứng minh bằng những tiêu chuẩn cụ thể. Với SkyWorld, QLASSIC vì thế không chỉ là một chứng nhận, mà là cách doanh nghiệp biến cam kết chất lượng thành một hệ thống có thể đo lường - từ đó tạo nền tảng cho những không gian sống bền vững theo thời gian.

Dự án SkySOLIS Số 88/10, Đại lộ Bình Dương, khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, TP.HCM Website: https://skysolis.my/ Hotline: +84 859999612

(Nguồn: SkyWorld Development - Việt Nam)