Ngay trong khuôn khổ sự kiện diễn ra ngày 2/4/2026 với chủ đề “SHARE · GROW · WIN-WIN”, SKYWORTH PV đã cam kết gắn bó dài hạn tại Việt Nam thông qua chuỗi ký kết hợp tác chiến lược để hoàn thiện hệ sinh thái hỗ trợ tại chỗ.

Kiến tạo "tài sản xanh" với vòng đời 30 năm

Trong bối cảnh quá trình chuyển đổi năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu đặt ra cho các hệ thống điện mặt trời không chỉ dừng ở hiệu suất mà còn ở tính bền vững dài hạn.

Để đáp ứng điều này, SKYWORTH PV cung cấp 3 nhóm giải pháp đến Việt Nam: SolaHome, SolaHome Pro và SolaMate.

Đặc biệt đối với phân khúc thương mại và công nghiệp, giải pháp SolaHome Pro đóng vai trò như một công cụ thiết thực để nâng cao hình ảnh "doanh nghiệp xanh". Với mô hình tự phát - tự dùng, hệ thống giúp các nhà máy, kho vận giảm thiểu sự phụ thuộc vào điện lưới.

Các dự án do SKYWORTH PV triển khai được trưng bày tại sự kiện

Một dự án 150 kW tiêu biểu không chỉ giúp tối ưu chi phí điện trung bình xuống còn 520,8 VNĐ/kWh mà còn tạo ra lợi ích kinh tế dài hạn, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn ESG quốc tế.

Đảm bảo tính bền vững bằng công nghệ số và hệ sinh thái bản địa

Với tư cách là đơn vị thành viên cốt lõi của Tập đoàn Skyworth, chuyên thúc đẩy các giải pháp năng lượng mới và trung hòa carbon toàn cầu, SKYWORTH PV hiện sở hữu công suất lắp đặt tích lũy hơn 25 GW tại hơn 850.000 trạm điện mặt trời đang vận hành trên toàn thế giới.

Để duy trì tính bền vững cho các dự án tại Việt Nam, doanh nghiệp tập trung số hóa khâu Vận hành & Bảo trì (O&M). Thông qua hệ thống giám sát tự phát triển kết hợp công nghệ kiểm tra bằng máy bay không người lái, SKYWORTH PV cung cấp khả năng quản lý minh bạch toàn bộ vòng đời thiết bị, duy trì tối đa hiệu suất phát điện mà không cần tiêu tốn nhiều nguồn lực kiểm tra thủ công.

SKYWORTH PV ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp Việt Nam

Song song với việc ứng dụng công nghệ số, hãng đã chính thức ký kết cùng Ngân hàng BIDV để cung cấp các gói tài chính ưu đãi, tạo đòn bẩy cho khách hàng dễ dàng tiếp cận năng lượng sạch.

Mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ O&M và logistics trên toàn quốc cũng được thiết lập ngay tại sự kiện, tạo thành một hệ sinh thái hỗ trợ khép kín, đảm bảo tính ổn định và khả năng vận hành dài hạn cho các dự án điện mặt trời áp mái tại Việt Nam.

(Nguồn: Công ty TNHH SKYWORTH PV Việt Nam)