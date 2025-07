Trận đấu đáng chú ý tại bảng C giữa SLNA và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh diễn ra không quá kịch tính như kì vọng. Phần lớn thời gian của hiệp 1, SLNA chơi bế tắc dù được đánh giá cao hơn đối thủ. Đội bóng xứ Nghệ không tìm được đường vào khung thành đối phương.

SLNA không bao toàn được chiến thắng

Phút 43, từ cú sút ngoài vòng cấm của đồng đội, hậu vệ Trần Minh Quân đánh gót ghi bàn rất đẹp mắt mở tỉ số trận đấu cho SLNA. Phút 90, cầu thủ SLNA để bóng chạm tay trong vòng cấm và quả phạt đền được dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hà Công Nam Khánh không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm 11m mang về trận hòa quý giá cho đội bóng núi Hồng.

Trong khi đó, Đắk Lắk có chiến thắng đậm 5-0 trước An Giang. Như vậy, tại bảng C, An Giang chưa có điểm nào. Đắk Lắk và SLNA cùng có được 4 điểm và nhiều cơ hội đi tiếp. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với 2 điểm có quyền hi vọng vượt qua vòng bảng.