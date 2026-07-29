Vì vậy, thị trường ngày càng đa dạng từ vòng đeo tay gọn nhẹ đến đồng hồ thời trang hoặc mẫu chuyên luyện tập.

Mua vì sức khỏe: Nhu cầu phổ biến nhất

Với nhiều người, smartwatch là công cụ giúp quan sát cơ thể và duy trì lối sống chủ động hơn. Thiết bị có thể hiển thị nhịp tim, số bước chân, mức vận động, giấc ngủ và các dữ liệu luyện tập ngay trên cổ tay.

Những thông tin này không thay thế thiết bị y tế, nhưng có tác dụng nhắc người dùng vận động đủ, ngủ đúng giờ và duy trì lịch tập đều đặn. Một chiếc đồng hồ nhẹ, dễ đeo và có giao diện rõ ràng cũng giúp người dùng sẵn sàng đeo lâu hơn, từ đó dữ liệu theo dõi trở nên đầy đủ và hữu ích hơn.

Các sản phẩm như Amazfit Bip Max hay Mi Band 10 Pro thường phù hợp với người mới nhờ cách sử dụng đơn giản. Trong khi đó, người tập luyện nghiêm túc hơn sẽ chú ý đến độ bền, GPS, thời lượng pin và khả năng phân tích dữ liệu trong từng buổi tập.

Mua vì thời trang: Đồng hồ vẫn là phụ kiện cá nhân

Dù tích hợp nhiều công nghệ, smartwatch vẫn là món đồ xuất hiện thường xuyên trên cổ tay. Vì vậy, ngoại hình là yếu tố quan trọng với người dùng văn phòng, người thích phong cách tối giản hoặc muốn thiết bị dễ phối với trang phục.

Các mẫu mặt tròn, viền kim loại hoặc dây đeo thanh lịch thường tạo cảm giác gần với đồng hồ truyền thống hơn. Samsung Galaxy Watch8 Classic hay Apple Watch Series 11 là những ví dụ cho xu hướng kết hợp công nghệ với yếu tố thời trang.

Với nhóm người dùng này, theo dõi sức khỏe và nhận thông báo vẫn cần thiết, nhưng thiết kế mới là yếu tố ảnh hưởng lớn đến quyết định mua. Họ muốn một chiếc đồng hồ có thể đeo khi đi làm, gặp gỡ bạn bè hoặc tập luyện nhẹ mà vẫn phù hợp với hoàn cảnh.

Mua để bớt phụ thuộc điện thoại

Smartwatch giúp người dùng xem thông báo, cuộc gọi, lịch và dữ liệu tập luyện ngay trên cổ tay. Nhờ đó, họ giảm số lần mở điện thoại và hạn chế bị phân tâm bởi tin nhắn, mạng xã hội hoặc ứng dụng khác.

Với người yêu vận động, nhu cầu này còn rõ hơn. Khi đang chạy bộ hoặc đi bộ nhanh, việc xem nhịp độ, thời gian và trạng thái buổi tập trên cổ tay tiện hơn nhiều so với cầm điện thoại. Đó cũng là lý do các dòng chuyên luyện tập vẫn giữ sức hút ổn định, trong đó đồng hồ Garmin thường được người quan tâm thể thao ngoài trời, chạy bộ hay theo dõi chỉ số tập luyện chú ý nhiều hơn.

Vậy người dùng nên chọn theo nhu cầu nào trước?

Nếu mới bắt đầu, câu hỏi quan trọng không phải là mẫu nào có nhiều tính năng nhất, mà là bạn cần đồng hồ thông minh để làm gì nhiều nhất trong ngày. Nếu ưu tiên sức khỏe, hãy chọn thiết bị dễ đeo, dễ xem dữ liệu và đủ các theo dõi cơ bản. Nếu ưu tiên thời trang, hãy nhìn vào kiểu dáng, kích thước mặt và cảm giác đeo trước khi so sánh sâu về thông số. Còn nếu muốn bớt phụ thuộc điện thoại, nên chú ý chất lượng hiển thị thông báo, thao tác nhanh và độ ổn định khi đồng bộ.

Thực tế, phần lớn người dùng không chỉ có một nhu cầu. Họ thường bắt đầu từ một lý do chính, rồi giữ thiết bị lại vì nó giải quyết thêm những việc nhỏ nhưng hữu ích trong nếp sống hằng ngày.

Tại Thế Giới Di Động, người dùng có thể tham khảo nhiều mẫu đồng hồ thông minh chính hãng theo từng nhu cầu sử dụng, từ theo dõi sức khỏe cơ bản đến các dòng thiên về thời trang hoặc thể thao. Ngành hàng này hiện có hỗ trợ mua trả chậm 0% lãi suất, phù hợp với người muốn lên đời thiết bị đeo mà vẫn chủ động ngân sách.

Bích Đào