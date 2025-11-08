Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai vừa có thông báo gửi các địa phương và các trường THPT trên địa bàn sẽ không tổ chức đón tiếp, tặng hoa, quà chúc mừng nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025).

Theo bà Trương Thị Kim Huệ, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai, trong những năm qua ngành Giáo dục tỉnh luôn thực hiện nghiêm việc tiết kiệm, chống hình thức, lãng phí trong các dịp kỷ niệm, đặc biệt là ngày 20/11. Năm nay, trước tình hình nhiều địa phương ở cả nước bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, Sở tiếp tục kêu gọi các đơn vị, trường học không tổ chức đón tiếp, tặng hoa, không nhận hoa, quà chúc mừng tại trụ sở cơ quan.

Đồng thời, Sở cũng đề nghị các trường THPT, các đơn vị trực thuộc chủ động tuyên truyền, tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tránh hình thức, tốn kém. Ngành khuyến khích không tổ chức các buổi đón tiếp, không nhận hoa, quà mừng, dành thời gian và nguồn lực tập trung cho công tác giảng dạy và các hoạt động chuyên môn trong nhà trường.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT Đồng Nai bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với tình cảm, sự quan tâm của các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương và người dân dành cho đội ngũ nhà giáo. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ để ngành hoàn thành các mục tiêu phát triển giáo dục trong thời gian tới, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy Đồng Nai về phát triển giáo dục và nâng cao chất lượng đào tạo.