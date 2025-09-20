Ca sĩ Hồng Hạnh từng là tên tuổi đình đám, là một trong những nàng thơ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và được mệnh danh "Nữ hoàng nhạc nhẹ Sài Gòn" thập niên 1990.

Ít người biết, ngoài ca hát, chị còn là tay kinh doanh có hạng.

Năm 1991, Hồng Hạnh và chồng cũ - ông Kondo Koji mở nhà hàng món Nhật đầu tiên. 3 năm sau, họ mở tiếp nhà hàng, lấy tên con trai là Hồng Nhật trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đây là 2 nhà hàng thành công nhất, chưa kể vài nhà hàng, quán ăn nhỏ.

Năm 2007, Hồng Hạnh và chồng cũ trả mặt bằng Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chuyển vào kinh doanh nhà hàng trong khách sạn New World.

"Tôi mở nhà hàng hầu như cái nào cũng thắng. Cái nào không thắng tôi dẹp. Suốt những năm đó, dù kinh tế lên xuống, hoạt động kinh doanh nhìn chung vẫn có lãi nhờ chất lượng dịch vụ ẩm thực cao", chị nói.

Nhà mặt tiền đường Tú Xương của ca sĩ Hồng Hạnh. Ảnh: Tư liệu

Năm 2015, sức khỏe Kondo đi xuống, cũng là lúc họ nảy sinh những khác biệt trong quan điểm kinh doanh.

Hồng Hạnh không muốn tiếp tục làm thuê nên định tách ra, sử dụng căn nhà trên đường Tú Xương, Quận 3 - mua năm 2001 với giá vài triệu USD - mở nhà hàng riêng trong khi Kondo muốn tiếp tục làm ở New World.

Thấy chồng cũ quả quyết, Hồng Hạnh ngừng kinh doanh nhà hàng, cho thuê căn nhà nói trên và trở lại với âm nhạc. Sau khi làm vài CD, chị mở 1 quán cà phê mô hình hát với nhau để bạn bè có chỗ giao lưu âm nhạc.

Từ đó đến nay, Hồng Hạnh không kinh doanh, mấy năm qua cũng hiếm khi xuất hiện, đi hát; sống bằng tiền cho thuê nhà.

Một chuyên gia bất động sản nói với VietNamNet, theo giá thị trường, căn nhà mặt tiền trên đường Tú Xương của Hồng Hạnh có thể cho thuê với giá 120 triệu đồng/tháng. Con số thực tế do nữ ca sĩ quyết định với bên thuê.

Ca sĩ Hồng Hạnh. Ảnh: NVCC

Ngoài ngôi nhà này, Hồng Hạnh còn sở hữu một số bất động sản giá trị. Với chị, chuyện mua nhà, đất phải tùy duyên. Nhiều căn chị định mua để ở nhưng rốt cuộc phải bán, lần nào cũng có lời.

Miếng đất hiếm hoi "đủ duyên" với Hồng Hạnh ở cạnh biển Long Hải (xã Long Hải, TPHCM). Tại đây, chị thiết kế 1 căn nhà container (kiểu nhà được làm từ thùng container vận chuyển hàng hóa - PV) làm nơi nghỉ dưỡng.

Mỗi lần về Long Hải, cuộc sống của ca sĩ 60 tuổi chỉ xoay quanh tắm biển và nghỉ ngơi, ngày hít căng không khí trong lành, đêm nằm nghe tiếng sóng.

Dù lợi tức từ cho thuê nhà khá dư dả, Hồng Hạnh vẫn quen lối sống giản dị, ít nhu cầu và không tiêu hoang.

"Tuổi này, đầu tôi không nghĩ tới tiền bạc nữa. Nhiều năm qua, tôi ít xuất hiện nhưng vẫn sống tốt nhờ biết vun vén. Tôi là kiểu phụ nữ vừa biết chăm sóc gia đình vừa biết giá vàng, giá đô-la", chị cười khi tự nhận xét.

"Hoa vàng mấy độ" - Hồng Hạnh

